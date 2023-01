FIFA-Schiedsrichter und -Assistenten erhielten ihre Abzeichen 3 Fußballschiedsrichter, 6 Assistenten und ein Unparteiischer aus dem Futsal geehrt

Wie die FLF bereits am Montag mitteilte, erhielten am vergangenen Wochenende drei luxemburgische FIFA-Schiedsrichter, sechs FIFA-Assistenten und ein FIFA-Futsal-Schiedsrichter am Verbandssitz in Monnerich ihre Abzeichen.