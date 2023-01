Fiete Ole Möller will mit Weidenhausen die Klasse halten

Der erst 19 Jahre Ole Fiete Möller wagt das Abenteuer Hessenliga. Der 1,98-Meter-Hüne ist in der Winterpause vom Verbandsligisten Lichtenauer FV, wo er in der Hinserie nur in Testspielen zum Einsatz kam, zum SV Weidenhausen gewechselt.