Will eine bislang schon sehr gute Saison mit dem Pokalsieg krönen: Fidei-Trainer Michael Urbild. – Foto: Hans Krämer

Fidei-Fußballer sind heiß aufs Double Die Sportanlage in Osburg ist Schauplatz der Trier-Saarburger Kreispokalendspiele. Mosella Schweich ist dabei gleich in allen drei Partien vertreten. Besonders schwierig dürfte für sie das Endspiel im Wettbewerb der A- und B-Ligisten werden. Schließlich geht es hier mit der SG gegen ein Team, das als frischgebackener Meister antritt.

Im Aufeinandertreffen des TuS Mosella Schweich II mit der (noch) klassentieferen SG Fidei gibt es von der Papierform her keinen klaren Favoriten. Der A-Ligist vom Winzerkeller hat die Saison in der Kreisliga A7 auf dem sechsten Platz abgeschlossen und will mit einem Sieg im Finale des Kreispokalwettbewerbs der A- und B-Ligisten am Samstag ab 17 Uhr in Osburg nun aus einer guten eine sehr gute Saison machen.

Mosella-II-Trainer Patrick Quary vertraut seinem aus vielen gestandenen Spielern bestehenden Kader: „Wenn man das Finale erreicht hat, will man es auch gewinnen. Wir freuen uns sehr darauf und brauchen eine sehr gute Leistung.“ Den Gegner kennt er noch aus der gemeinsamen Zeit in der B-Liga: „Die SG Fidei ist offensiv sehr stark und mit Spielern gespickt, die schon höherklassig gespielt haben. Sie fahren mit sehr viel Selbstvertrauen nach Osburg. Die Heinz-Brüder Niklas und Marvin haben in Schweich gespielt und sind dort zu erstklassigen Stürmern gereift.“ Die Mosella will ihre Offensivstärke auf den Platz bringen und gleichzeitig kompakt verteidigen. „Wir müssen zeigen, dass wir bis dato die höherklassige Mannschaft waren und unser Spiel durchdrücken. Wir werden früh anlaufen, sie in der Abwehr beschäftigen und Druck entwickeln. Da geht es aber auch um eine gute Restverteidigung, denn wir wollen keinesfalls ins offene Messer laufen“, fordert der 35-Jährige vor allem taktische Disziplin. In der ersten Runde in Farschweiler habe sich seine Mannschaft noch schwergetan. „Wir haben da spät in der 89. Minute das 2:1 erzielt. Es war ein hartes Stück Arbeit. Intensiv und eng war auch das Achtelfinalspiel beim 4:3 gegen Mehring. Wir haben das Derby erst in den letzten Minuten für uns entschieden.“

Für Michael Urbild und die SG Fidei ist das Pokalfinale ein weiterer Höhepunkt einer erfolgreichen Saison. Nach dem Meistertitel in der B15 peilt er nun mit seinem Team das Double an: „Der Pokalsieg wäre die Krönung. Die SG hat in ihrer Geschichte noch nie etwas Derartiges erreicht. Wir können Historisches schaffen.“ In der Liga marschierte die Sportgemeinschaft aus Zemmer, Schleidweiler und Rodt mit 23 Siegen und nur drei Niederlagen souverän durch. „Schweich II hat eine hohe Qualität und ist als starker Unterbau für seine Rheinlandliga-Mannschaft bekannt. Sie haben gestandene Fußballer in ihren Reihen, die in der Jugend eine hervorragende Ausbildung genossen haben. Das ist eine dynamische und junge Mannschaft, sehr spielfreudig und mit viel Geschwindigkeit unterwegs. Doch wir sind nicht chancenlos“, meint Trainerfuchs Urbild.