Fichtner schießt sich mit Siebenerpack an die Spitze - Fischer feiert

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der A-Klassen Zugspitze in der Saison 2025/26. Wer liegt zur Winterpause an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Im Endspurt um die Torjäger-Krone der besten Torjäger in den A-Klassen der Zugspitze hat sich Matthias Fichtner vom SC Wörnsmühl noch an Christopher Schröter vorbeigeschoben. Im letzten Saisonspiel erzielte er beim 11:0-Erfolg sieben Tore. Dank ihm stellt der SC Wörnsmühl die beste Offensive der Liga.
Auf dem zweiten Platz ist nun Christopher Schröter. Dem im Nachwuchs der SpVgg Unterhaching ausgebildeten Stürmer gelangen in dieser Saison 36 Tore. Obwohl auch die Sportfreunde Windach die beste Offensive A-Kl. 7 und zugleich die beste Defensive in ihrer Liga stellen, beendet das Team die Saison auf Rang vier.
Daniel Fischer vom TSV Herrsching hat sich noch auf den dritten Platz geballert. Der 36-Jährige feierte am letzte Spieltag mit dem TSV Herrsching die Meisterschaft gegen den direkten Konkurrenten SV Althegnenberg. Fischer erzielte einen lupenreinen Hattrick.
1. Matthias Fichtner, SC Wörnsmühl, A-Klasse Zugspitze 4: 39 Tore
2. Christopher Schröter, Sportfreunde Windach, A-Klasse Zugspitze 7: 36 Tore
3. Daniel Fischer, TSV Herrsching, A-Klasse Zugspitze 1: 34 Tore
4. Selvedin Mesanovic, 1. FC Garmisch-P. II, A-Klasse Zugspitze 6: 27 Tore
5. Leon Ruder, Ethnikos Puchheim, A-Klasse Zugspitze 2: 26 Tore
5. Elias Socher, SV Reichling. A-Klasse Zugspitze 8: 26 Tore
7. Benedikt Lugmayr, 1. SC Gröbenzell II, A-Klasse Zugspitze 2: 25 Tore
8. Benjamin Hastreiter, TSV Schäftlarn, A-Klasse Zugspitze 5: 24 Tore
9. Korbinian Ertl, ASV Eglfing, A-Klasse Zugspitze 5: 23 Tore
9. Marvin Otto, TSV Oberammergau, A-Klasse Zugspitze 6: 23 Tore
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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