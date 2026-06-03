Fichtner schießt sich mit Siebenerpack an die Spitze - Fischer feiert

Im Endspurt um die Torjäger-Krone der besten Torjäger in den A-Klassen der Zugspitze hat sich Matthias Fichtner vom SC Wörnsmühl noch an Christopher Schröter vorbeigeschoben. Im letzten Saisonspiel erzielte er beim 11:0-Erfolg sieben Tore. Dank ihm stellt der SC Wörnsmühl die beste Offensive der Liga.

Auf dem zweiten Platz ist nun Christopher Schröter. Dem im Nachwuchs der SpVgg Unterhaching ausgebildeten Stürmer gelangen in dieser Saison 36 Tore. Obwohl auch die Sportfreunde Windach die beste Offensive A-Kl. 7 und zugleich die beste Defensive in ihrer Liga stellen, beendet das Team die Saison auf Rang vier.