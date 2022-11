Fichtes Fehlerquote zu hoch Landesliga: Neuer Trainer und neue Gesichter auf der Rußheide. Beim 0:4 gegen Neuenkirchen zeigen die Hüpker aber noch keinen Aufwärtstrend.

Vier neue Gesichter präsentierte Kubovic im Kader der „Hüpker“. Davon schaffte es Loris Leon Kozlik in die Startelf. Zuletzt spielte Kozlik mit der zweiten Mannschaft des VfB Fichte in der Kreisliga C. Wie Teammanager Tobias Czarnetzki bereits vor dem Spiel ankündigt hatte, fanden sich am Sonntagnachmittag einige Spieler auf ungewohnten Positionen wieder. „Das hat man auch gemerkt, dass manche auf völlig neuen Positionen agiert haben“, so Czarnetzki.

Diese Rotation war auch dadurch bedingt, dass Batuhan Dogan, Batuhan Irmak, Evren Turan und Till Pallaks Mateo fehlten. Nujin Hassan im Übrigen auch – der Stürmer hat den VfB Fichte jedoch gänzlich verlassen, wie Czarnetzki bestätigte.



Die Anfangsphase auf der Rußheide gehörte den Gästen aus Neuenbeken, die in den ersten neun Minuten bereits drei aussichtsreiche Möglichkeiten herausspielten. Doch wie schon so häufig in der Vergangenheit durfte sich der VfB Fichte bei seinem Keeper Matti Kuuse bedanken, der erneut auf dem Posten war und einen frühen Rückstand verhinderte. In der 25. Minute hatte Justin Richter die erste echte VfB-Chance. Seinen Schuss konnte SCV-Keeper Julian Gabriel jedoch abwehren. Kurz darauf war es Fichtes Stürmer Axel Fiorello Kouadio, der frei vor dem Neuenbekener Tor aus kurzer Distanz zum Abschluss kam, erneut war Gabriel auf der Hut (30.).

„Wenn Axel das Tor macht, dann läuft das Spiel vielleicht anders“, meinte VfB-Trainer Jan Kubovic. Stattdessen waren wieder die Gäste am Drücker und sie belohnten sich in der 38. Spielminute für ihre Bemühungen. Sebastian Woitzyk traf zur 1:0-Führung.