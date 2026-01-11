Fichte Kunersdorf triumphiert beim Spreeauen-Cottbuser-Ostsee-Cup

– Foto: Sebastian Harbke/Veranstalter

Der Spreeauen-Cottbuser-Ostsee-Cup der SG Groß Gaglow hat am heutigen Sonntag einen würdigen sportlichen Abschluss der Hallenmasters in Cottbus gebildet. Acht Mannschaften lieferten sich in zwei Vierergruppen und einer kompakten Endrunde einen intensiven Hallenwettbewerb mit hoher taktischer Disziplin, engen Ergebnissen und klaren Momenten der Entscheidung. Nach einem langen Turniertag setzte sich der SV Fichte Kunersdorf im Finale durch.

>>> Hier geht es zum Spielplan und zu den Ergebnissen des Spreeauen-Cottbuser-Ostsee-Cups. Rahmen eines kompakten Turniertages

Gespielt wurde mit einer Spielzeit von elf Minuten, was den Charakter des Turniers deutlich prägte. Das Zeitfenster erlaubte Struktur und Ballzirkulation, ließ aber zugleich kaum Raum für Fehler oder längere Schwächephasen. Der Modus mit Vorrunde, Halbfinals, Spiel um Platz drei und Finale sorgte für einen klaren sportlichen Spannungsbogen bis zum frühen Abend.

Gruppe A mit wechselnden Konstellationen

In der Gruppe A entwickelte sich von Beginn an ein ausgeglichenes Bild. Der SV Rot-Weiß Merzdorf beendete die Vorrunde trotz eines negativen Torverhältnisses an der Tabellenspitze und sammelte sechs Punkte. Dahinter folgten der FSV Viktoria 1897 Cottbus mit fünf Punkten und der SV Eiche Branitz mit vier Punkten. Der VfB Cottbus 97 musste sich mit einem Zähler begnügen. Gruppe B mit klarer Spitze

In der Gruppe B setzte der SV Fichte Kunersdorf früh ein Zeichen. Drei Siege aus drei Spielen, acht erzielte Treffer und nur zwei Gegentore bedeuteten einen souveränen Gruppensieg. Dahinter sicherte sich die SpG Briesen/Dissen mit sechs Punkten den zweiten Platz. Die SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus und die SpG Kahren/Laubsdorf blieben chancenlos auf die Halbfinalplätze.