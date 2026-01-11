Fichte Kunersdorf triumphiert beim Spreeauen-Cottbuser-Ostsee-Cup

Der Spreeauen-Cottbuser-Ostsee-Cup der SG Groß Gaglow hat am heutigen Sonntag einen würdigen sportlichen Abschluss der Hallenmasters in Cottbus gebildet. Acht Mannschaften lieferten sich in zwei Vierergruppen und einer kompakten Endrunde einen intensiven Hallenwettbewerb mit hoher taktischer Disziplin, engen Ergebnissen und klaren Momenten der Entscheidung. Nach einem langen Turniertag setzte sich der SV Fichte Kunersdorf im Finale durch.
Rahmen eines kompakten Turniertages
Gespielt wurde mit einer Spielzeit von elf Minuten, was den Charakter des Turniers deutlich prägte. Das Zeitfenster erlaubte Struktur und Ballzirkulation, ließ aber zugleich kaum Raum für Fehler oder längere Schwächephasen. Der Modus mit Vorrunde, Halbfinals, Spiel um Platz drei und Finale sorgte für einen klaren sportlichen Spannungsbogen bis zum frühen Abend.
Gruppe A mit wechselnden Konstellationen
In der Gruppe A entwickelte sich von Beginn an ein ausgeglichenes Bild. Der SV Rot-Weiß Merzdorf beendete die Vorrunde trotz eines negativen Torverhältnisses an der Tabellenspitze und sammelte sechs Punkte. Dahinter folgten der FSV Viktoria 1897 Cottbus mit fünf Punkten und der SV Eiche Branitz mit vier Punkten. Der VfB Cottbus 97 musste sich mit einem Zähler begnügen.
Gruppe B mit klarer Spitze
In der Gruppe B setzte der SV Fichte Kunersdorf früh ein Zeichen. Drei Siege aus drei Spielen, acht erzielte Treffer und nur zwei Gegentore bedeuteten einen souveränen Gruppensieg. Dahinter sicherte sich die SpG Briesen/Dissen mit sechs Punkten den zweiten Platz. Die SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus und die SpG Kahren/Laubsdorf blieben chancenlos auf die Halbfinalplätze.
Der Übergang in die K.-o.-Phase
Mit dem Ende der Gruppenphase verschärfte sich der Charakter des Turniers spürbar. Die Halbfinals stellten eine klare Zäsur dar. Der FSV Viktoria 1897 Cottbus traf auf den SV Fichte Kunersdorf und musste sich mit 1:3 geschlagen geben. Außerdem setzte sich der SV Rot-Weiß Merzdorf gegen die SpG Briesen/Dissen mit 2:1 durch.
Spiel um Platz drei als offenes Duell
Im Spiel um Platz drei trafen der FSV Viktoria 1897 Cottbus und die SpG Briesen/Dissen aufeinander. Viktoria setzte sich knappmit 3:2 durch und sicherte sich einen Podestplatz. Das Spiel zeigte noch einmal die Ausgeglichenheit des Teilnehmerfeldes, in dem kleine Nuancen über Platzierungen entschieden.
Finale mit klarer Entscheidung
Das Endspiel brachte die beiden stärksten Mannschaften des Tages zusammen. Der SV Fichte Kunersdorf traf auf den SV Rot-Weiß Merzdorf. In einer konzentrierten und strukturierten Partie setzte sich Kunersdorf mit 2:1 durch und krönte einen nahezu makellosen Turnierverlauf.