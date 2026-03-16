Fiasko in Udenhausen – Bosporus meldet sich zurück

Der 22. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 hat das Bild an der Spitze weiter zugespitzt. TSG Sandershausen nutzte den direkten Vergleich mit FSC Lohfelden und zog nach Punkten mit TuSpo 1912 Rengershausen gleich, das an diesem Wochenende spielfrei war. Dahinter schob sich FC Bosporus Kassel mit einem Kantersieg wieder heran, während im Tabellenkeller vor allem SG Hombressen/Udenhausen einen bemerkenswerten Befreiungsschlag landete.
Topspiel gedreht
Im Spitzenspiel setzte sich Sandershausen mit 4:2 gegen Lohfelden durch und beantwortete damit die Frage nach der Belastbarkeit im Titelrennen auf eindrucksvolle Weise. Zweimal Jakob Fangmeier und später ein Doppelschlag von Thomas Müller, darunter ein Foulelfmeter, drehten die Partie, nachdem Lohfelden zwischenzeitlich durch Can Karademir und Fynn Zinke selbst vorn gelegen hatte. Für Sandershausen ist dieser Sieg mehr als nur ein Dreier: Er hält die Mannschaft voll auf Meisterkurs und sorgt dafür, dass Rengershausens Vorsprung vorerst aufgebraucht ist.
Spektakel in alle Richtungen
Die Großenritter machten gegen Schlusslicht Espenau früh klar, in welche Richtung der Nachmittag laufen würde. Beim 7:2 ragten vor allem Hendrik Bestmann mit vier Treffern und Fatih Üstün mit zwei Toren heraus; schon zur Pause stand es 5:1. Für Baunatal ist das ein deutlicher Schritt nach vorn ins gefestigte Mittelfeld, während Espenau mit nun 71 Gegentoren immer tiefer in die Rolle des abgeschlagenen Letzten rutscht.
Oberhand behalten
Im Mittelfeldduell setzte sich die SG Reinhardshagen mit 3:2 gegen Hertingshausen durch und festigte damit Rang sieben. Jan Paar traf doppelt, dazwischen war auch Andre Paar erfolgreich; Hertingshausen blieb durch Maximilian Kraushaar und einen verwandelten Strafstoß von Tim Kraus zwar dran, kam aber nicht mehr zurück. Für Reinhardshagen ist das ein Sieg, der die Mannschaft vorerst klar vor Hertingshausen hält.
Ausrufezeichen gesetzt
Der TSV Wolfsanger bestätigte seine starke Phase und ließ dem SV Kaufungen 07 beim 4:0 kaum eine Chance. Mika Holzhauer traf schon in der vierten Minute, später erhöhten Zakaria Al Masalmeh, Bennet Geldmacher und Kevin Richter. Wolfsanger arbeitet sich damit immer näher an die erweiterte Spitzengruppe heran und hat sich nach den jüngsten Wochen klar vom unteren Mittelfeld gelöst.
Formtief beendet
Nach zwei Niederlagen in Folge lieferte Bosporus die geforderte Reaktion – und wie. Das 6:1 gegen Holzhausen war schon vor der Pause entschieden, als Tolga Yantut, Memduh Eryilmaz, Can Yilmaz und Dennis Salioski auf 4:0 stellten. Später trafen auch Mohamad Jammal und Bilal Zenebe, ehe Fynn Diederich per Elfmeter nur noch verkürzte. Der Sieg bringt Bosporus zurück in Schlagdistanz zu Lohfelden und Grebenstein.
Spielausfälle
Die Partien Grebenstein gegen Wanfried sowie Rothwesten gegen Wettesingen/Breuna/Oberlistingen wurden abgesagt. Nachholtermine stehen derzeit nicht fest.