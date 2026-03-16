 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Fiasko in Udenhausen – Bosporus meldet sich zurück

22. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2

von Jan Gundlach · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

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Gruppenliga Kassel 2
TSG Sandershausen
Homb./Udenh.
TSV Wolfsang
TusPo Greben

Der 22. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 hat das Bild an der Spitze weiter zugespitzt. TSG Sandershausen nutzte den direkten Vergleich mit FSC Lohfelden und zog nach Punkten mit TuSpo 1912 Rengershausen gleich, das an diesem Wochenende spielfrei war. Dahinter schob sich FC Bosporus Kassel mit einem Kantersieg wieder heran, während im Tabellenkeller vor allem SG Hombressen/Udenhausen einen bemerkenswerten Befreiungsschlag landete.

Topspiel gedreht

Gestern, 15:00 Uhr
TSG Sandershausen
TSG SandershausenTSG Sandershausen
FSC 1924 Lohfelden
FSC 1924 LohfeldenLohfelden
4
2
Abpfiff
+Video

Im Spitzenspiel setzte sich Sandershausen mit 4:2 gegen Lohfelden durch und beantwortete damit die Frage nach der Belastbarkeit im Titelrennen auf eindrucksvolle Weise. Zweimal Jakob Fangmeier und später ein Doppelschlag von Thomas Müller, darunter ein Foulelfmeter, drehten die Partie, nachdem Lohfelden zwischenzeitlich durch Can Karademir und Fynn Zinke selbst vorn gelegen hatte. Für Sandershausen ist dieser Sieg mehr als nur ein Dreier: Er hält die Mannschaft voll auf Meisterkurs und sorgt dafür, dass Rengershausens Vorsprung vorerst aufgebraucht ist.

Spektakel in alle Richtungen

Gestern, 15:00 Uhr
SG Hombressen/Udenhausen
SG Hombressen/UdenhausenHomb./Udenh.
TSG Wilhelmshöhe
TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe
4
3
Abpfiff

Die SG Hombressen/Udenhausen sammelt unter Alfred Igel weiter Punkte, die im Abstiegskampf plötzlich richtig Gewicht haben. Beim 4:3 gegen Wilhelmshöhe lag die SG zweimal zurück, fing sich nach dem Platzverweis gegen Leon Weist aber wieder und drehte die Partie durch einen Doppelpack von Oliver Speer doch noch. Dass Nicola Nölle schon vor der Pause doppelt traf und Hombressen nach dem Bosporus-Sieg nun direkt nachlegte, macht diesen Erfolg noch wertvoller: Aus der prekären Lage ist wieder ein realistischer Kampf um den Klassenerhalt geworden.
Klare Angelegenheit

Gestern, 15:00 Uhr
Eintracht Baunatal
Eintracht BaunatalEtr.Baunatal
SV Espenau
SV EspenauEspenau
7
2
Abpfiff

Die Großenritter machten gegen Schlusslicht Espenau früh klar, in welche Richtung der Nachmittag laufen würde. Beim 7:2 ragten vor allem Hendrik Bestmann mit vier Treffern und Fatih Üstün mit zwei Toren heraus; schon zur Pause stand es 5:1. Für Baunatal ist das ein deutlicher Schritt nach vorn ins gefestigte Mittelfeld, während Espenau mit nun 71 Gegentoren immer tiefer in die Rolle des abgeschlagenen Letzten rutscht.

Oberhand behalten

Gestern, 15:00 Uhr
SG Reinhardshagen
SG ReinhardshagenSG Reinhards
TSV Hertingshausen
TSV HertingshausenHertingshaus
3
2
Abpfiff

Im Mittelfeldduell setzte sich die SG Reinhardshagen mit 3:2 gegen Hertingshausen durch und festigte damit Rang sieben. Jan Paar traf doppelt, dazwischen war auch Andre Paar erfolgreich; Hertingshausen blieb durch Maximilian Kraushaar und einen verwandelten Strafstoß von Tim Kraus zwar dran, kam aber nicht mehr zurück. Für Reinhardshagen ist das ein Sieg, der die Mannschaft vorerst klar vor Hertingshausen hält.

Ausrufezeichen gesetzt

Gestern, 15:30 Uhr
TSV Wolfsanger
TSV WolfsangerTSV Wolfsang
SV Kaufungen 07
SV Kaufungen 07Kaufungen 07
4
0
Abpfiff

Der TSV Wolfsanger bestätigte seine starke Phase und ließ dem SV Kaufungen 07 beim 4:0 kaum eine Chance. Mika Holzhauer traf schon in der vierten Minute, später erhöhten Zakaria Al Masalmeh, Bennet Geldmacher und Kevin Richter. Wolfsanger arbeitet sich damit immer näher an die erweiterte Spitzengruppe heran und hat sich nach den jüngsten Wochen klar vom unteren Mittelfeld gelöst.

Formtief beendet

Gestern, 15:30 Uhr
FC Bosporus Kassel
FC Bosporus KasselBosporus KS
TSV Holzhausen/Reinhardswald
TSV Holzhausen/ReinhardswaldTSV Holzh./R
6
1
Abpfiff

Nach zwei Niederlagen in Folge lieferte Bosporus die geforderte Reaktion – und wie. Das 6:1 gegen Holzhausen war schon vor der Pause entschieden, als Tolga Yantut, Memduh Eryilmaz, Can Yilmaz und Dennis Salioski auf 4:0 stellten. Später trafen auch Mohamad Jammal und Bilal Zenebe, ehe Fynn Diederich per Elfmeter nur noch verkürzte. Der Sieg bringt Bosporus zurück in Schlagdistanz zu Lohfelden und Grebenstein.

Spielausfälle

Sa., 14.03.2026, 15:00 Uhr
TuSpo 1900 Grebenstein
TuSpo 1900 GrebensteinTusPo Greben
VfL Wanfried
VfL WanfriedVfL Wanfried
Abgesagt

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Rothwesten
TSV RothwestenRothwesten
SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen
SG Wettesingen/Breuna/OberlistingenWettesingen/
Abgesagt

Die Partien Grebenstein gegen Wanfried sowie Rothwesten gegen Wettesingen/Breuna/Oberlistingen wurden abgesagt. Nachholtermine stehen derzeit nicht fest.