Fiasko in Udenhausen – Bosporus meldet sich zurück

Der 22. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 hat das Bild an der Spitze weiter zugespitzt. TSG Sandershausen nutzte den direkten Vergleich mit FSC Lohfelden und zog nach Punkten mit TuSpo 1912 Rengershausen gleich, das an diesem Wochenende spielfrei war. Dahinter schob sich FC Bosporus Kassel mit einem Kantersieg wieder heran, während im Tabellenkeller vor allem SG Hombressen/Udenhausen einen bemerkenswerten Befreiungsschlag landete.

Im Spitzenspiel setzte sich Sandershausen mit 4:2 gegen Lohfelden durch und beantwortete damit die Frage nach der Belastbarkeit im Titelrennen auf eindrucksvolle Weise. Zweimal Jakob Fangmeier und später ein Doppelschlag von Thomas Müller, darunter ein Foulelfmeter, drehten die Partie, nachdem Lohfelden zwischenzeitlich durch Can Karademir und Fynn Zinke selbst vorn gelegen hatte. Für Sandershausen ist dieser Sieg mehr als nur ein Dreier: Er hält die Mannschaft voll auf Meisterkurs und sorgt dafür, dass Rengershausens Vorsprung vorerst aufgebraucht ist.

Die SG Hombressen/Udenhausen sammelt unter Alfred Igel weiter Punkte, die im Abstiegskampf plötzlich richtig Gewicht haben. Beim 4:3 gegen Wilhelmshöhe lag die SG zweimal zurück, fing sich nach dem Platzverweis gegen Leon Weist aber wieder und drehte die Partie durch einen Doppelpack von Oliver Speer doch noch. Dass Nicola Nölle schon vor der Pause doppelt traf und Hombressen nach dem Bosporus-Sieg nun direkt nachlegte, macht diesen Erfolg noch wertvoller: Aus der prekären Lage ist wieder ein realistischer Kampf um den Klassenerhalt geworden.

Klare Angelegenheit