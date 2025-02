Fiasko für TSV 1860 gegen Junglöwen: „Wer ist hier die Bayernliga-Mannschaft?“

Laut, zweikampfstark und mit spielerischen Glanzstücken. Genau so möchten die Löwenfans ihre Mannschaft auftreten sehen. Taten sie auch an diesem grauen Mittwochvormittag. Allerdings war es die U 21 des TSV 1860 München, die die gewünschten Attribute an den Tag legte – und zwar im internen Testspiel gegen die Drittliga-Profis. Deren Auftreten trieb auch dem letzten Optimisten das Lächeln aus dem Gesicht. Mit 1:0 setzten sich tatsächlich die Löwen-Amateure gegen gestandene Lizenzspieler durch – und das verdient.