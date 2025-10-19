Fiam Italia trennt sich von seinem Trainer

Mainz. Die A-Klassen-Fußballer von Fiam Italia Mainz haben sich nach neun Punkten aus acht Partien um Platz zehn von Cheftrainer Mischa Lautenschläger getrennt. Interimsweise haben Krystian Borowski und Salvatore D’Avino übernommen.

„Nach drei Monaten entsprachen die Ergebnisse nicht dem Ziel des Vereins“, kommentierte Fiam-Sprecher Mansoor Karim, der weiter Co-Trainer bleibt. „Wir bedanken uns dennoch bei Mischa für sein Engagement und die Zusammenarbeit. Jetzt gilt es, sich neu zu sortieren und eine positive Entwicklung voranzutreiben.“ Der Verein bemühe sich aktuell um eine Nachfolge.

Fiams Sportlicher Leiter Thomas Bohland erklärte: „Ich möchte mich dazu nicht äußern, da ich meine eigene Sichtweise habe. Entscheidungen in einem Verein müssen nicht immer einstimmig getroffen werden. Sowohl meine Freundschaft zu Mischa Lautenschläger als auch mein Engagement bei Fiam bleiben davon vollkommen unberührt.“ Lautenschläger selbst meinte zu seinem Abschied von Fiam: „Man muss feststellen, dass unsere Vorstellungen einfach in verschiedene Richtungen gehen und dass das so nicht gepasst hat. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.“ Lauteschlägers Sohn Tom kickt weiter für Fiam.