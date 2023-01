Fiam Italia Mainz: Ein Fußballspiel lebt von Emotion und Leidenschaft Der Sportverein im Winter-TÜV: Haben sich schnell als Mannschaft gefunden, die Mischung aus Erfahrung und jungen Spielern stimmt

Aktuell haben wir ein Abgang Halil Ibrahim Genc TSV Mommenheim. Wir sind an 1-2 Spieler noch dran. Es kommen aber auch Verletzte und Gesperrte Spieler zurück.

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause, sind Zu- oder Abgänge geplant?

Wir müssen versuchen unser Spiel 90 min durchzudrücken. Ein Fußballspiel lebt von Emotion und Leidenschaft, da lassen wir uns ab und zu zu sehr nach ablenken, was außerhalb des Platzes passiert. Auf dem Platz haben wir genug Hausaufgaben zu erledigen. (Auf dem Platz liegt die Wahrheit)

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Das wir uns schnell als Mannschaft gefunden haben. Die Mischung passt ganz gut, paar erfahrene Spieler, Spieler, die wir aus unterklassigen Mannschaften dazu geholt haben und ganz junge Spieler, die frisch aus der Jugend in den aktiven Bereich gewechselt sind. Das wir trotz extremen Widerstandes die Philosophie wie wir Fußballspielen wollen, die Inhalte, die ich einfordere, in der Regel umgesetzt haben.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

Wer holt sich die Meisterschaft in eurer Liga? Und wer steigt ab?

