Fiam Italia holt Mischa Lautenschläger als Trainer

Lautenschläger spielte unter anderem für 1. FC Kaiserslautern II, TSG Hechtsheim, SV Wehen Wiesbaden II und SV Klein-Winternheim. Danach war Lautenschläger als Jugend-Coach in Wehen aktiv, trainierte die U15 von Mainz 05, den SV Gonsenheim in der Verbandsliga und führte die Frauen des TSV Schott zur Regionalliga-Meisterschaft.

Fiam Italia hat erfahrenen Trainer gesucht

„Zuletzt war Mischa beim SV Klein-Winternheim tätig“, so Fiam-Sportdirektor Krystian Borowski. Für den Ex-Stürmer habe man sich entschieden, „weil wir unbedingt einen erfahrenen Trainer haben wollten. Mischa ist ruhig und gelassen an der Seitenlinie, lässt super offensiven Fußball spielen. Unser Ziel für die nächste Saison ist die Top 5.“ Lautenschläger, der das Kicken einst bei 1817 lernte, sagt: „Das Fiam-Team ist intakt, ein eingeschworener Haufen.“ Als Fiams Sportlicher Leiter Thomas Bohland ihn fragte, musste er nicht lange überlegen. „Thomas war unter Ernst Diehl Co-Trainer bei den Lauterer A-Junioren, als ich dort gespielt habe.“ Seinen Job als DFB-Stützpunkttrainer in Drais wird Lautenschläger weiter ausüben.