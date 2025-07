FGR2 scheidet im Pokal aus 🏆

Kein weiterkommen fĂĽr die Zweite aus Rohrbach

Im Qualifikationsspiel des Rothaus Kreispokals Heidelberg gegen die SpG Dilsberg/Bammental 2 unterlag man mit 0:4. Angesichts der Differenz von vier Ligen war dies ein erwartbares Ergebnis. Trotzdem startete die Mannschaft motiviert in die Partie und konnte insbesondere in der ersten Halbzeit mithalten. Der Rückstand von 0:1 in der 35. Minute stellte einen Dämpfer dar, der die Mannschaft jedoch unbeeindruckt ließ.