FG Vienenburg-Wiedelah treibt Kaderplanung konsequent voran Zwei Neuzugänge, zwei Vertragsverlängerungen und der Fokus auf junge Talente: Der Bezirksligist stellt früh die Weichen für die kommende Saison von red · Heute, 09:10 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Die FG Vienenburg-Wiedelah arbeitet weiter intensiv am Kader für die Saison 2025/26 in der Bezirksliga Braunschweig Staffel 3. Mit Till Fischer, Nikita Glubs und Leander Knoop stoßen drei neue Gesichter zur Mannschaft, während Bastian Wagner und Daniel Hildmann dem Verein erhalten bleiben.

Mit Till Fischer verpflichtet die FG Vienenburg-Wiedelah ihren siebten externen Neuzugang. Der Offensivspieler wechselt vom Goslarer SC und möchte sich bei seinem neuen Verein sportlich weiterentwickeln sowie seinen Beitrag zu einer erfolgreichen Saison leisten. Bereits zuvor hatte der Bezirksligist Nikita Glubs vom VfL Oker verpflichtet. Der Neuzugang trainiert bereits seit einiger Zeit mit der Mannschaft und möchte sich Schritt für Schritt im Herrenbereich etablieren.

Komplettiert wird das Trio durch Leander Knoop, der von der JSG Goslar nach Vienenburg-Wiedelah wechselt. Auch er soll in der kommenden Saison wichtige Erfahrungen sammeln und sich möglichst viele Einsatzzeiten erarbeiten. Kontinuität mit Wagner und Hildmann Neben den Neuzugängen setzt die FG auch auf bewährte Kräfte. Offensivspieler Bastian Wagner bleibt dem Verein erhalten und geht damit in eine weitere Saison im blau-weißen Trikot. Mit seiner Torgefahr und seiner positiven Art zählt er weiterhin zu den festen Größen im Kader.