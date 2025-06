FG Fulde/Stellichte feiert Aufstieg in die Kreisliga

Die Grundlage für den Erfolg legte die Mannschaft bereits in der Hinrunde. Mit 27 Punkten aus den ersten elf Spielen legte das Team eine starke Serie hin. „Der eigentliche Plan, locker in die Saison zu starten und die jungen Spieler weiter an den Herrenfußball zu gewöhnen, um am Ende eine solide Saison zu spielen, ohne in Abstiegsgefahr zu geraten, ist relativ schnell gescheitert“, heißt es auf dem Instagram-Kanal der FG Fulde/Stellichte. Stattdessen entwickelte sich die Mannschaft früh zu einem der Top-Teams der Liga. „Die Waldhaus-Elf legte los wie die Feuerwehr. Eine vorher nicht absehbare Siegesserie hat die jungen Wilden durch die komplette Hinrunde getragen.“

In der Winterpause verstärkte sich die Mannschaft gezielt mit den Spielern Eike Beneke und Sören von Loh. Dies befeuerte den internen Anspruch, den möglichen Aufstieg aktiv anzugehen. In der Rückrunde tat sich die FG zwar phasenweise etwas schwerer und ließ mit 18 Punkten aus elf Spielen einige Zähler liegen. Dennoch präsentierte sich das Team über die gesamte Saison hinweg sehr stabil. Besonders hervorzuheben ist die Defensive: Mit nur 26 Gegentoren stellte die FG Fulde/Stellichte nach dem Tabellenführer SG Benefeld-Cordingen die zweitbeste Abwehr der Liga.