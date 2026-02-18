FG Fulde-Stellichte trennt sich von Waldhaus – Axel Fröhlich übernimmt Sascha Bernholz wird Co-Trainer von NK · Heute, 11:11 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sportfotografie Stopat

Bei der FG Fulde-Stellichte kommt es noch während der Winterpause zu einer Veränderung auf der Trainerposition. Wie der Verein mitteilte, haben sich die Verantwortlichen und Chefcoach Daniel Waldhaus nach intensiven Gesprächen darauf verständigt, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden. Das gab der Verein via Instagram bekannt..

Beide Seiten seien letztlich zu der Erkenntnis gekommen, dass man in der zukünftigen Ausrichtung nicht mehr auf einen gemeinsamen Nenner komme. Zuvor hatte die Veröffentlichung der Entscheidung gewartet, bis alle Parameter geklärt waren. Daniel Waldhaus prägte die Mannschaft in einer sportlich erfolgreichen Phase maßgeblich und entwickelte das Team entscheidend weiter. Der Verein dankt ihm ausdrücklich für seinen Einsatz, seine Leidenschaft und die gemeinsamen Erfolge und wünscht ihm für den weiteren persönlichen und sportlichen Weg alles Gute.

Gleichzeitig stellt die FG Fulde-Stellichte die sportlichen Weichen neu. Axel Fröhlich übernimmt ab sofort das Amt des Cheftrainers, unterstützt von Co-Trainer Sascha Bernholz. Beide sind in der regionalen Fußballszene keine Unbekannten und sollen neue Impulse setzen sowie die sportliche Entwicklung der Mannschaft weiter vorantreiben. Fröhlich bringt Erfahrung aus der Liga mit, unter anderem aus seiner Zeit bei der SG Allertal sowie zuvor beim TSV Wietze. Bernholz war unter anderem beim SV Böhme, dem FC Walsede und dem TSV Hassel tätig und verfügt ebenfalls über umfangreiche Trainererfahrung.