FG Fulde-Stellichte trennt sich von Trainer Daniel Waldhaus

Beim Kreisligisten FG Fulde-Stellichte kommt es in der Winterpause zu einem Trainerwechsel. Wie der Verein über seinen Instagram-Kanal mitteilte, haben sich die FG und Chefcoach Daniel Waldhaus nach intensiven Gesprächen einvernehmlich darauf verständigt, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden. Hintergrund der Entscheidung ist die unterschiedliche Auffassung über die künftige Ausrichtung. „Beide Seiten sind schlussendlich zu der Erkenntnis gelangt, dass man in der zukünftigen Ausrichtung nicht mehr auf einen gemeinsamen Nenner kommt“, erklärte der Verein.

Daniel Waldhaus hatte die Mannschaft in einer sportlich erfolgreichen Phase betreut und deren Entwicklung maßgeblich geprägt. Der Verein würdigte seine Arbeit ausdrücklich und verabschiedete sich mit anerkennenden Worten. „Für seinen großen Einsatz, seine Leidenschaft und die gemeinsamen Erfolge danken wir ihm ausdrücklich. Die gesamte FG Fulde-Stelllichte wünscht ihm für seinen weiteren persönlichen und sportlichen Weg von Herzen alles Gute“, So der Aufsteiger auf seinem Instagram-Kanal.

Parallel zur Trennung hat der Verein die sportliche Neuausrichtung vorangetrieben und eine Lösung für die Trainerposition präsentiert. Neuer Cheftrainer wird Axel Fröhlich, der künftig von Co-Trainer Sascha Bernholz unterstützt wird. Beide gelten in der regionalen Fußballszene als erfahrene und engagierte Trainerpersönlichkeiten. Fröhlich bringt unter anderem Erfahrung aus seiner Zeit bei der SG Allertal sowie zuvor beim TSV Wietze mit. Bernholz war bereits für den SV Böhme, den FC Walsede und den TSV Hassel tätig und verfügt ebenfalls über umfangreiche Trainererfahrung.