FFV und Concordia Basel mit Kantersiegen

Toralarm in Basel! Sowohl Concordia Basel wie auch der FFV gewinnen ihre Spiele mit 7:1: Concordia gegen das Schlusslicht FC Vuisternens und der FFV gegen den zuletzt starken Aufsteiger aus Brig-Glis. Erste Saisonsiege für den FC Luzern Frauen und den US Terre Sainte. Mit dem ersten Dreier ist der Anschluss ans Mittelfeld fürs Erste wieder hergestellt. Vorne in der Tabelle wird der FFV Basel von Düdingen - der 1:3 bei Sissach und Lausanne gewann und gegen den Luzerner SC klar siegte - bedrängt. Der FC Biel wurde von den Luzern Frauen zurückgebunden, gehört aber weiterhin zur erweiterten Spitzengruppe. Zu den Spielen:
Die schlecht in die Saison gestarteten FC Luzern Frauen gewannen ausgerechnet gegen den FC Biel-Bienne ihre ersten drei Punkte. In einer spannenden Partie fiel das einzige Tor in der 59. Minute. Melisa Nimanaj war die Matchwinnerin, die den einzigen Treffer der Partie erzielte. Ein herber Dämpfer für die bisher ohne Punktverlust in die Saison gestarteten Frauen vom FC Biel.
Der FFV Basel empfing den überraschenden Aufsteiger aus dem Wallis: Der FC Brig-Glis und zeigte eine beeindruckende Leistung. Michelle Probst eröffnete das Torfestival in der 7. Minute. Noch vor Ablauf der ersten Viertelstunde war es Oxana Messerli, die auf 2:0 stellte und Annika Rothen hervorragend freispielte, die wiederum das Tiki Taka im Sechzehner mit dem 3:0 abschloss. Die Baslerinnen spielten sich in einen Rausch und erhöhten bis zur Halbzeit auf 5:0 - Michelle Probst schnürte ein Doppelpack. Nach der Pause ging es ähnlich weiter - Annika Rothen und Mina El Hamzaoui steuerten ebenfalls Treffer bei. Brig-Glis’ Léanne Balleys traf zwischendurch noch zum Ehrentreffer.
Erste Punkte auch für den Aufsteiger US Terre Sainte. Im Spiel zweier Westschweizer Teams gewinnen sie gegen den FC Renens mit 3:1. Ania Romualdo eröffnete bereits in der 4. Minute das Scoring für die Gäste und brachte Renens mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort der Gastgeber liess nicht lange auf sich warten: Hannah Poacher verwandelte in der 28. Minute einen Elfmeter zum 1:1. Nach der Pause übernahm Terre Sainte das Kommando. Agata Capobianco brachte die Heimelf in der 63. Minute mit 2:1 in Führung, bevor Caterina Vassallo in der 67. Minute den Endstand von 3:1 erzielte.
Im Duell zwischen FC Lausanne-Sport und Luzerner SC dominierten die Gastgeberinnen von Beginn an. Eliane Simoes Nzeza traf bereits in der 2. Minute zum ersten Mal und erhöhte mit ihrem zweiten Treffer in der 19. Minute gleich auf 2:0. Jenny Geiser erhöhte in der 42. Minute auf 3:0. Nzeza traf erneut in der 70. Minute, bevor Charlotte Martin in der 77. Minute auf 5:0 stellte. Alina Grüter sorgte in der 88. Minute für den Ehrentreffer der Luzernerinnen.
Als einziges Basler Team muss sich der SV Sissach geschlagen geben. Gegen den SC Düdingen gehen die Gastgeberinnen in der 27. Minute durch Luana Pricoli zwar in Führung. Doch kurz nach der Halbzeit verwandelte Larissa Loretan einen Elfmeter zum 1:1. Nur fünf Minuten später sorgte Tania Alexandra Santos Neves für den Turnaround und brachte Düdingen in Führung. In der Nachspielzeit erhöhte Léana Monnard auf 3:1 und sicherte den Gästen den verdienten Sieg.
Im Stadion Rankhof dominierten die Aufsteigerinnen des FC Concordia Basel die noch punktelosen Frauen des FC Vuisternens/Mézières nach Belieben. Bereits in der 2. Minute eröffnete Géraldine Fellmann den Torreigen. Melina Brogle und Laura Oeschger erhöhten auf 3:0. Fellmann traf erneut in der 54. Minute, gefolgt von einem weiteren Tor von Oeschger. Mit ihrem dritten Treffer stellte Fellmann auf 6:0, bevor Marie Christina Müller in der Nachspielzeit auf 7:0 erhöhte. Dorly Monney gelang in der 90. Minute das Ehrentor für die Gäste.
Zahlen und Fakten zum Spieltag:
FC Luzern Frauen – FC Biel-Bienne 1:0
FC Luzern Frauen: Melani Emily Meier, Lara Peter, Jessica Rebelo Pereira, Lara Ribicic, Lea Bucher, Diana Delolli, Eliana Selmonaj, Kim Shortiss, Elena Lötscher, Zoe Lopes, Eileen Runkel - Trainer: Michelle Fussen - Trainer: Antonio de Oliveira
FC Biel-Bienne: Annic Born, Aline Zimmermann, Anaïs Gygax, Carina Gerber, Ines Tocchini, Melanie Läderach, Jana Ihle, Florence Bollin, Emma Giezendanner, Léonor Saillant, Laura Van Seeters - Trainer: Marcello Conti - Trainer: Sandra Delaprez Bachmann - Trainer: Janique Fretz
Tore: 1:0 Melisa Nimanaj (59.)
US Terre Sainte – FC Renens 3:1
US Terre Sainte: Evie Butcher, Kaia Camp, Fanny Lerch, Mica Varnish, Jenna Bauld, Nora Bria, Khayal Krishnan, Caterina Vassallo, Agata Capobianco, Hannah Poacher, Melanie Klem - Trainer: Gregory Whibley
FC Renens: Melissa Vero, Laurène Gras, Alexandra Behringer, Romane Gaudin, Ania Romualdo, Suzana Petrovic, Inès Abetel, Morgane Monnard, Clara Maiorano, Ana Jesic, Alison Germanier - Trainer: Pierre Alain Brülhart - Trainer: Timothée Meyer
Tore: 0:1 Ania Romualdo (4.), 1:1 Hannah Poacher (28. Foulelfmeter), 2:1 Agata Capobianco (63.), 3:1 Caterina Vassallo (67.)
SV Sissach – SC Düdingen 1:3
SV Sissach: Vicky Buceta Barrio, Ramona Hasler, Mara Lessa, Tara Laura Tharithanwa Rudin, Sarina Grieder, Michelle Hofstetter, Luana Pricoli, Anja Saam, Neslihan Aktas, Svenja Zengaffinen, Lahouna Kara - Trainer: Patrick Ivanovic - Trainer: Michel Meier
SC Düdingen: Ophelie Bourgeois, Ronja Brüllhardt, Larissa Loretan, Marie Humbert, Lena Maria Schneuwly, Martina Suter, Lola Corminboeuf, Lucie Piller, Cassy Jacquat, Sofia Rocha Fernandes, Melissa Macheret - Trainer: Silvan Brüllhardt - Trainer: Juan Carlos Tapia
Tore: 1:0 Luana Pricoli (27.), 1:1 Larissa Loretan (47. Foulelfmeter), 1:2 Tania Alexandra Santos Neves (52.), 1:3 Léana Monnard (90.)
FC Lausanne-Sport – Luzerner SC 5:1
FC Lausanne-Sport: Chloé Schaller, Sonia Mruk Teixeira, Tina Wüthrich, Maeva Lebet, Aminha Sherifi, Léa Fernandes, Jenny Geiser, Eliane Simoes Nzeza, Lise Monnet, Diana Sofia Ferreira Barbosa, Edina Cakic - Trainer: Fabien Lacroix - Trainer: Jim Guillot
Luzerner SC: Caroline Hurni, Lisa Zihlmann, Ava Lily Smith, Jasmine Imboden, Alina Grüter, Melina Weiss, Gina Marie Hartig, Rebecca Grobotek, Noelja Bättig, Nadja Lanz, Isabelle Aregger - Trainer: Sevim Irmak
Tore: 1:0 Eliane Simoes Nzeza (2.), 2:0 Eliane Simoes Nzeza (19.), 3:0 Jenny Geiser (42.), 4:0 Eliane Simoes Nzeza (70.), 5:0 Charlotte Martin (77.), 5:1 Alina Grüter (88.)
FC Concordia Basel – FC Vuisternens/Mézières 7:1
FC Concordia Basel: Noemi Christ, Melanie Frei, Anna Khoury, Cynthia Lemblé (66. Louise Schmid), Adélicia Forest, Melina Brogle (81. Albana Rushiti), Géraldine Fellmann, Chiara Leimgruber (77. Lia Buchwalder), Laura Oeschger (74. Sarah Back), Albana Rushiti (47. Marie Christina Müller), Mirjam Keyenburg (60. Sara Mezni) - Trainer: Kail Halimi
FC Vuisternens/Mézières: Lisa Scarfo, Manon Saugy, Larissa Page (74. Maiwenn Garressus), Dorly Monney, Jessica Conus, Raffaela Schiliro, Julie Marilley, Melinda Sallin, Linda Philipona (47. Emma Conus), Milena Leo Baron (62. Kosovare Kastrati), Larissa Maccaud - Trainer: Christian Scarfo - Trainer: Gaetano Schiliro
Tore: 1:0 Géraldine Fellmann (2.), 2:0 Melina Brogle (10.), 3:0 Laura Oeschger (33.), 4:0 Géraldine Fellmann (54.), 5:0 Laura Oeschger (58.), 6:0 Géraldine Fellmann (65.), 7:0 Marie Christina Müller (90.+1), 7:1 Dorly Monney (90.+2)
FFV Basel – FC Brig-Glis 7:1
FFV Basel: Aurora Rigo, Juliana Gütermann, Flurina Vonmoos (72. Fabienne Kull), Oxana Messerli, Annina Bard (46. Aline Schüpbach), Annika Rothen, Caren Holzenkamp (46. Liana Egloff), Sarah Leupi (46. Chiara Zollino), Michelle Probst, Laura Di Bella (59. Mina El Hamzaoui), Samira Wyden (59. Desirée Bohren) - Trainer: Andy Jurt
FC Brig-Glis: Camille Salamin, Stella Spennato (47. Léanne Balleys), Maelle Antoniazzi (47. Fabienne Scotton), Victoria Godwin (44. Rebecca Zenklusen), Karin Zbinden, Lara Salzmann, Dominique Zuber, Larissa Manz, Stefanie Teixeira (47. Rebecca Roten), Chiara Noemie Tenud, Lisa Kohlbrenner - Trainer: Martin Lengen
Tore: 1:0 Michelle Probst (7.), 2:0 Oxana Messerli (13.), 3:0 Annika Rothen (15.), 4:0 Michelle Probst (20.), 5:0 Michelle Probst (34.), 6:0 Annika Rothen (50.), 6:1 Léanne Balleys (56.), 7:1 Mina El Hamzaoui (83.)