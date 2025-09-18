FFV und Concordia Basel mit Kantersiegen

FFV Basel mit Kantersieg an die Tabellenspitze – Foto: FFV Basel, Presse

Toralarm in Basel! Sowohl Concordia Basel wie auch der FFV gewinnen ihre Spiele mit 7:1: Concordia gegen das Schlusslicht FC Vuisternens und der FFV gegen den zuletzt starken Aufsteiger aus Brig-Glis. Erste Saisonsiege für den FC Luzern Frauen und den US Terre Sainte. Mit dem ersten Dreier ist der Anschluss ans Mittelfeld fürs Erste wieder hergestellt. Vorne in der Tabelle wird der FFV Basel von Düdingen - der 1:3 bei Sissach und Lausanne gewann und gegen den Luzerner SC klar siegte - bedrängt. Der FC Biel wurde von den Luzern Frauen zurückgebunden, gehört aber weiterhin zur erweiterten Spitzengruppe. Zu den Spielen:

Die schlecht in die Saison gestarteten FC Luzern Frauen gewannen ausgerechnet gegen den FC Biel-Bienne ihre ersten drei Punkte. In einer spannenden Partie fiel das einzige Tor in der 59. Minute. Melisa Nimanaj war die Matchwinnerin, die den einzigen Treffer der Partie erzielte. Ein herber Dämpfer für die bisher ohne Punktverlust in die Saison gestarteten Frauen vom FC Biel. Der FFV Basel empfing den überraschenden Aufsteiger aus dem Wallis: Der FC Brig-Glis und zeigte eine beeindruckende Leistung. Michelle Probst eröffnete das Torfestival in der 7. Minute. Noch vor Ablauf der ersten Viertelstunde war es Oxana Messerli, die auf 2:0 stellte und Annika Rothen hervorragend freispielte, die wiederum das Tiki Taka im Sechzehner mit dem 3:0 abschloss. Die Baslerinnen spielten sich in einen Rausch und erhöhten bis zur Halbzeit auf 5:0 - Michelle Probst schnürte ein Doppelpack. Nach der Pause ging es ähnlich weiter - Annika Rothen und Mina El Hamzaoui steuerten ebenfalls Treffer bei. Brig-Glis’ Léanne Balleys traf zwischendurch noch zum Ehrentreffer.

Erste Punkte auch für den Aufsteiger US Terre Sainte. Im Spiel zweier Westschweizer Teams gewinnen sie gegen den FC Renens mit 3:1. Ania Romualdo eröffnete bereits in der 4. Minute das Scoring für die Gäste und brachte Renens mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort der Gastgeber liess nicht lange auf sich warten: Hannah Poacher verwandelte in der 28. Minute einen Elfmeter zum 1:1. Nach der Pause übernahm Terre Sainte das Kommando. Agata Capobianco brachte die Heimelf in der 63. Minute mit 2:1 in Führung, bevor Caterina Vassallo in der 67. Minute den Endstand von 3:1 erzielte.