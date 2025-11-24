FFV siegt überzeugend 11:0 gegen FSG Wörrstadt/Saulheim

Nach der Pause war es dann erneut Welsch, die mit einem sehenswerten direkt verwandelten Freistoß von rechts außen hoch ins lange Ecke, auf 5:0 stellte (56.). Erneut Rink (65.) und Lea Rehn (69.) stellten dann schnell auf 7:0, bevor Sechserin Finja Rauprich ihre Pechsträhne im Abschluss beendete und aus zwanzig Metern satt zu ihrem ersten Saisontor und dem 8:0 einschoss (75.). Nicht weniger sehenswert war das 9:0. Die gut aufgelegte Angelia Drewicke wurde auf halblinks freigespielt und zimmerte dem Ball aus 17 Metern fest und unhaltbar unter die Latte (77.). Danach war dann noch Zeit für zwei besondere Treffer. Amelie Zoschke behauptete im gegnerischen Strafraum gegen drei Gegenspielerinnen den Ball und schoss aus zwölf Metern zum 10:0 für den FFV ein (81.). Eine tolle Leistung in ihrem erst zweiten Fußballspiel überhaupt. Auch Ela Gürsoy, die nach langer beruflicher Abwesenheit ihr Comeback für den FFV gab feierte dann noch Torpremiere in ihrem ersten Saisonspiel. Nach tollem Doppelpass mit Rauprich war Gürsoy alleine durch und schob sicher zum 11:0-Endstand ein (88.). Natürlich war das ein Einstand nach Maß für die flinke Außenspielerin. Sie sagte: „Ich finde das war ein sehr starkes und dominantes Spiel von uns. Wir haben uns schöne Tore rausgespielt und klar gezeigt, dass wir das bessere Team auf dem Platz sind. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, jetzt auch nach längerer Pause wieder auf dem Platz zu stehen. Das Team ist echt super und als Mannschaft funktionieren wir sehr gut zusammen, wie man ja auch heute gesehen hat. Ich denk wir hätten sogar noch ein paar mehr Tore machen können.“