FFV INGELHEIM SIEGT BEIM TABELLENDRITTEN von Mathis Hochhaus · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser

Mainz-Bretzenheim. Auf dem Weg zur ersehnten Meisterschaft der Frauenfußball Landesliga Nord, nahmen die Kickerinnen des FFV Ingelheim 2025 die nächste Hürde. Am vergangenen Sonntag siegte das noch immer verlustpunktfreie Team mit 7:0 beim drittplatzierten SV Bretzenheim und liegt mit nun 87:3 Toren, noch immer mit sechs Punkten Vorsprung auf die zweitplatzierte SG Kirn/ Kirn-Sulzbach, an der Tabellenspitze. Der FFV dominierte in Bretzenheim von Beginn an und ging nach einer tollen Kombination über Anna Justen, Emilia Weber und Torschützin Ela Gürsoy mit 1:0 in Führung (3.). Kurz darauf setzte sich Weber erneut über rechts durch, zog in den SV-Strafraum und schob aus kurzer Distanz, überlegt, zum 2:0 ins kurze Eck (6.). Damit waren die Weichen sehr früh auf den nächsten Dreier gestellt.

Auch FFV-Winterneuzugang Nana-Awa Mamah sah ihr Team überlegen. Sie sagte: „Es war ein spannendes Spiel, das wir über weite Strecken gut kontrollierten. Bereits in der ersten Halbzeit waren wir sehr dominant, hatten jedoch einige unnötige Ballverluste.“ Bretzenheim beschränkte sich nach dem frühen 0:2-Rückstand überwiegend auf die defensive und machte die Räume sehr eng. Dennoch blieben die FFV-Spielerinnen konzentriert, kontrollierten die Partie und erhöhten noch vor der Pause durch Annabel Rink, die von der starken Weber freigespielt wurde (26.) und erneut Gürsoy (35.) auf 4:0.