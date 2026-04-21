FFV INGELHEIM MARSCHIERT WEITER IN RICHTUNG MEISTERSCHAFT von Mathis Hochhaus · Heute, 15:57 Uhr · 0 Leser

Großwinternheim/ Nackenheim. Die beiden Frauenfußballteams des FFV Ingelheim 2025, haben am vergangenen Wochenende ihre beeindruckenden Serien ausgebaut. Nachdem in der Woche zuvor die zweite Mannschaft spielfrei war und das Spiel der ersten Mannschaft nicht stattfand, weil die SG Ingelheim/ Drais II, aus Personalmangel, zum Derby nicht angetreten war und kampflos die Punkte an den FFV I gingen, standen nun wieder Partien für beide FFV-Teams auf dem Spielplan. Die zweite Mannschaft ließ zu Hause der SG Ingelheim/ Drais III, mit einem 7:0-Sieg, nicht den Hauch einer Chance im Stadtderby. Die FFV-Erste deklassierte den Meister der Vorsaison, den 1. FC Nackenheim, auswärts mit 10:0. Weil die zweitplatzierte SG Kirn/ Kirn-Sulzbach beim SV Bretzenheim II nur zu einem 1:1 kam, benötigt der FFV nun nur noch fünf Punkte aus vier Spielen zur Meisterschaft der Landesliga Nord. Der FFV II muss noch einen Sieg aus drei Spielen einfahren, um den Titel der Bezirksliga Nord zu holen. Lena Köhler, die im Derby ihr erstes Spiel für den FFV II machte, freute sich natürlich sehr. Sie sagte: „Ich fand das Spiel heute ganz gut, war am Anfang als ich eingewechselt wurde etwas nervös, aber habe mich recht schnell eingefunden. Ich fand es auch sehr gut, dass meine Mitspielerinnen mir so geholfen haben und Sachen erklärt haben. Ich habe mich am Ende sehr wohl gefühlt und bin beim nächsten Mal wieder voll dabei.“

Von Beginn an dominierte der FFV Ingelheim II das Stadtderby gegen die SG Ingelheim/ Drais III, die sich weitestgehend auf Torverhinderung eingestellt hatte und sehr viele lange Bälle spielte. Der FFV II ließ den Ball laufen und ging früh, durch einen nicht unhaltbaren Fernschuss von Nora Abel, mit 1:0 in Führung (14.). Kurz darauf wurde Nancy Daum am SG-Strafraum freigespielte und schob überlegt zum 2:0 ein (17.). Der FFV II blieb dominant und erspielte sich regelmäßig Torgelegenheiten. Es dauerte aber bis zur 35. Minute, bis Diana Kraus den Ball zum 3:0 ins Tor donnerte. Abel erhöhte mit dem Pausenpfiff noch zum 4:0-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel blieben die FFV-Spielerinnen dominant, erspielten sich einige Torgelegenheiten und erhöhten durch Lena Schön (53.), Lea Rehn (72.) und erneut Kraus (83.) zum 7:0-Endstand. Das Team steht nun bei 21 Punkten und 33:0 Toren aus sieben Spielen und benötigt nur noch einen Sieg zur Meisterschaft der Bezirksliga Nord. Eine genauso gute gute Bilanz, nämlich 48 Punkte und 99:3 Tore aus 16 Spielen, hat die erste Mannschaft des FFV Ingelheim 2025, nach dem 10:0-Sieg in Nackenheim. Auch in dieser Partie, in der Vorjahresmeister 1. FC Nackenheim alles reinwarf und sehr intensiv in die Zweikämpfe ging, war das FFV-Team sehr dominant und zeigte teilweise sehenswerte Kombinationen, mit toll herausgespielten Treffern. Das sah auch Michelle Baumann so, die nach einer Kreuzbandverletzung im vergangenen Jahr nun ihr Debüt für den FFV gab. Sie sagte: „In den ersten 15 Minuten war das Spiel, gegen körperlich gut dagegenhaltende Nackenheimer, recht ausgeglichen. Dann konnten wir unser gewohntes, taktisch überlegenes Spiel souverän aufziehen, haben sehr gut herausgespielte Treffer erzielt und letztendlich das Spiel dominiert.“