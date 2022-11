FFV Heidenheim – SV Musbach 0-4

Getragen vom Rückenwind war es Anna Serino, die in der ersten Minute frei auf das Musbacher Tor zulaufen konnte, doch ihr Schuss verfehlte knapp das Ziel. Danach übernahm das Team um Kapitänin Theresa Graf die Kontrolle über das Spiel und erarbeitete sich mehrere gute Chancen. Nach einer guten Vorarbeit von Alissa Seckinger war es Lara Armbruster, die mit einem Kopfball für die erste Gefahr im Heidenheimer Strafraum sorgte. In der 24. Minute ging Musbach verdient mit 0:1 in Führung. Nach einem Freistoß von Alissa Seckinger auf Jessica Exner konnte Exner den Ball zu Larissa Singer weiterleiten. Singer sorgte per Kopf entschlossen für das erste Musbacher Tor. 4 Minuten später hätte Ramona Schmid – nach Musbacher Ballverlust im Mittelfeld - fast den Ausgleich erzielt, als sie alleine auf das Musbacher Tor zulief. Schmid wurde von der aufmerksamen Tanja Feser nach außen abgedrängt. Aus spitzem Winkel konnte Ramona Schmid den Ball aber nicht im Tor unterbringen. In der 31. Minute baute Musbach dann die Führung aus. Pia Stockburger überraschte FFV-Torhüterin Janina Liber mit einem sehenswerten Freistoß aus 30 Metern.

Nach der Pause war die Überlegenheit Musbachs noch größer als in den ersten 45 Minuten. Nach einem Pass von Alissa Seckinger auf Larissa Singer hatte Musbach die erste Chance in der zweiten Halbzeit. Singer konnte alleine auf das FFV-Tor zulaufen, doch ihr Schuss ins kurze Eck wurde von Torhüterin Janina Liber pariert. 10 Minuten später war es Larissa Singer, die nach einem Ballgewinn im Mittelfeld den nächsten Angriff startete. Singer spielte Sabrina Burkhardt frei. Wieder konnte Janina Liber den Schuss, dieses Mal von Burkhardt, klären. In der 66. Minute war es Jessica Exner, die aus dem Mittelfeld startete, 3 Gegnerinnen austeigen ließ und alleine auf Janina Liber zulaufen konnte. Mit einem gezielten Schuss ins lange Eck belohnte Exner ihre gute Leistung mit dem 0-3. In der 79. Minute hätte Ramona Schmid dann fast den Ehrentreffer erzielt, doch die schnelle Stürmerin hatte die Rechnung ohne SVM-Kapitänin Theresa Graf gemacht. Mit einer Grätsche blockte Graf den Torschuss zum Eckball. 7 Minuten vor dem Ende machte Musbach dann endgültig den Sack zu. Pia Stockburger traf mit einem Schuss von der Strafraumgrenze die Latte, woraufhin Jemina Schmidt am schnellsten reagierte und den Ball mit einem wuchtigen Schuss zum 0:4 ins Netz beförderte. Die Musbacher Frauen wurden heute für ihre gute Leistung belohnt und traten eine angenehme Heimreise in den Schwarzwald an.