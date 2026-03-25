FFV Basel strauchelt gegen Terre Sainte - Düdingen profitiert Frauen 1. Liga Gruppe 1, 12. Spieltag von Redaktion Frauenfussball · Gestern, 10:10 Uhr · 0 Leser

Die mit vielen neuen Gesichtern angetretenen Frauen aus Terre Sainte überraschen den FFV Basel und gewinnen mit 2:1. Der SC Düdingen profitiert - kann aber beim knappen 1:0 Sieg gegen den FC Vuisternens/Mezieres nicht überzeugen. Souveräne Siege gelingen dem FC Biel gegen die Walliserinnen aus Brig-Glis und die FC Luzern Frauen revanchieren sich im Stadtduell gegen den SC für die Niederlage zum Saisonstart und gewinnen diskussionslos mit 3:0. Die weiteren Basler Teams performen gegen die Teams aus Lausanne unterschiedlich. Sissach gewinnt gegen Renens mit 1:0, während Concordia die Punkte dem FC Lausanne-Sport auf den Heimweg mitgeben muss. Zu den Spielen:

Der FC Biel-Bienne feierte einen beeindruckenden 6:1-Sieg gegen den FC Brig-Glis. Jil Nora Herrmann eröffnete das Torfestival in der 25. Minute. Nach dem Ausgleich durch Lara Salzmann in der 33. Minute drehte Biel-Bienne auf: Jennifer Bärtschi traf dreimal (37., 46., 57.) und Herrmann legte ein weiteres Tor nach (50.). Julia Held schloss das Schützenfest in der 82. Minute ab. Im spannenden Duell zwischen dem FC Vuisternens/Mézières und dem SC Düdingen gelang den Gästen bereits in der 6. Minute der entscheidende Treffer. Tania Alexandra Santos Neves nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr und schoss präzise ins Netz. In der 35. Minute musste SC Düdingen jedoch einen Rückschlag hinnehmen, als Alexia Riedo mit einer roten Karte vom Platz gestellt wurde. Trotz Überzahl gelang es den Gastgeberinnen nicht, den Ausgleich zu erzielen, und das Spiel endete mit 0:1.

Im Duell zwischen dem FFV Basel und US Terre Sainte setzten sich überraschend die Gäste mit 2:1 durch. Caterina Vassallo brachte Terre Sainte in der 12. Minute in Führung, gefolgt von Julie Jacobs, die in der 22. Minute das 2:0 erzielte. In der Schlussphase traf Ana Mentlik für Basel und verkürzte in der 86. Minute, doch für Punkte reichte es dem FFV nicht mehr. Gelungener Start in die Rückrunde für den SV Sissach. Gegen den FC Renens sicherte sich das Heimteam einen knappen 1:0-Sieg. In der 19. Minute erzielte Lorena Graci das entscheidende Tor.