FFV Basel deklassiert den FC Biel - Remis zwischen Lausanne - Düdingen

Ein Spieltag für den FFV Basel. In einem kapitalen Match setzte sich das Team von Trainer Jurt gegen den FC Biel-Bienne mit 5:0 durch. Alle Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit und wieder war es Probst, die mit 3 Toren zur Matchwinnerin avancierte. Mit diesem Sieg ist der FC Biel nun auf 7 Punkte Distanz zurückgebunden. Die direkten Verfolger vom FFV trafen am Wochenende aufeinander und nahmen sich gegenseitig die Punkte. Ein 2:2, das beide Teams zurückbindet.
Im hinteren Bereich gewinnt die US Terre Sainte mit 4:1 bei Concordia Basel und schafft den Anschluss an den FC Vuisternens/Mézières. Momentan punkten die Aufsteigerinnen aus der Waadt am regelmässigsten und scheinen die besten Karten für den rettenden Platz im Abstiegskampf zu haben. Der Luzerner SC und auch der FC Brig-Glis haben zusammen in diesem Jahr erst 4 Punkte gewonnen.
Zahlen und Fakten zum Spieltag:
FC Luzern Frauen – FC Vuisternens/Mézières 1:0
FC Luzern Frauen: Corina Widmer, Lara Peter, Claire Alexander (57. Nina Niederberger), Filipa Rodrigues Da Silva, Genita Dervishaj, Lea Bucher, Jainabou Issa Sowe (46. Zoe Lopes) (77. Lea Andrist), Melisa Nimanaj, Kim Shortiss, Elena Lötscher, Zoe Lopes (77. Lea Andrist)
FC Vuisternens/Mézières: Lisa Scarfo, Linda Philipona, Mara Loureiro Oliveira, Dorly Monney, Larissa Page, Kosovare Kastrati (65. Marie Conus), Déborah Perriard, Line Thomann, Jessica Conus, Raffaela Schiliro, Julie Marilley
Tore: 1:0 Lara Peter (83.)
FFV Basel – FC Biel-Bienne 5:0
FFV Basel: Aurora Rigo, Alessia Varvicchio, Juliana Gütermann, Flurina Vonmoos, Liana Egloff, Annina Bard, Caren Holzenkamp, Fabienne Kull, Michelle Probst, Celine Niederberger, Samira Wyden
FC Biel-Bienne: Anna Stegemann, Annic Born, Aline Zimmermann, Chiara Affolter, Melanie Läderach, Jana Ihle, Jil Nora Herrmann, Léonor Saillant, Julia Held, Jennifer Bärtschi, Joy Schwab
Tore: 1:0 Michelle Probst (58.), 2:0 Caren Holzenkamp (63.), 3:0 Michelle Probst (68.), 4:0 Michelle Probst (82.), 5:0 Neslihan Aktas (84.)
FC Renens – Luzerner SC 1:1
FC Renens: Logane Vandesaevel, Laurène Gras, Alexandra Behringer, Romane Gaudin, Maud Ehrler, Morgane Monnard, Celine Birchmeier, Ana Jesic, Lorene Da Mota, Alison Germanier, Marine Voirol
Luzerner SC: Angela Fischer, Flora Bieri, Lisa Zihlmann, Elisa Di Mattia, Jasmine Imboden, Alina Grüter, Nathalie Schenk, Alicia Birchler, Malin Drockner, Nadja Lanz, Giulia Di Mattia
Tore: 0:1 Malin Drockner (13.), 1:1 Alison Germanier (82.)
FC Lausanne-Sport – SC Düdingen 2:2
FC Lausanne-Sport: Chloé Schaller, Sonia Mruk Teixeira, Léa Fernandes, Jenny Geiser, Eliane Simoes Nzeza, Rebecca Peter, Lise Monnet, Diana Sofia Ferreira Barbosa, Edina Cakic, Mélanie De Brito, Clotilde Madeleine Macabéo
SC Düdingen: Michelle Herren, Ronja Brüllhardt, Larissa Loretan, Lena Maria Schneuwly, Martina Suter, Alexia Riedo, Lola Corminboeuf, Léana Monnard, Lena Hirter, Melissa Macheret, Sofia Rocha Fernandes
Tore: 0:1 Larissa Loretan (39.), 1:1 Sonia Mruk Teixeira (45.+2), 2:1 Rosalie Jules (68.), 2:2 Tania Alexandra Santos Neves (90.+4 Foulelfmeter)
FC Concordia Basel – US Terre Sainte 1:4
FC Concordia Basel: Noemi Christ, Melanie Frei, Aleksandra Stankovic, Andjela Stankovic, Adélicia Forest, Franziska Jaser, Melina Brogle, Géraldine Fellmann, Chiara Leimgruber, Laura Oeschger, Sara Mezni
US Terre Sainte: Evie Butcher, Kaia Camp, Mica Varnish, Silyana Teodor Mihaleva, Charlin Groß, Caterina Vassallo, Julie Jacobs, Tosca De Mallmann, Tiffany Brillantes, Chihana Ueno, Lauren Woodcock
Tore: 0:1 Julie Jacobs (43.), 0:2 Julie Jacobs (46.), 1:2 Géraldine Fellmann (59.), 1:3 Julie Jacobs (68. Foulelfmeter), 1:4 Lanna Gabriela Douglas Miller (90.+4)
SV Sissach – FC Brig-Glis 2:1
SV Sissach: Vicky Buceta Barrio, Ramona Hasler, Mara Lessa, Vlora Dibrani, Chalia Bläsi, Maria Enz, Tamara Zimmermann, Michelle Hofstetter, Luana Pricoli, Lorena Graci, Cheyenne Kuster
FC Brig-Glis: Camille Salamin, Fabienne Eyholzer-Scotton, Leonie In Albon, Stella Spennato, Karin Zbinden, Lara Salzmann, Nina Escher, Dominique Zuber, Larissa Manz, Nora Rieder, Léanne Balleys
Tore: 1:0 Luana Pricoli (22.), 2:0 Lorena Graci (70.), 2:1 Nina Escher (88.)