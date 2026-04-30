FFV Basel deklassiert den FC Biel - Remis zwischen Lausanne - Düdingen

Ein Spieltag für den FFV Basel. In einem kapitalen Match setzte sich das Team von Trainer Jurt gegen den FC Biel-Bienne mit 5:0 durch. Alle Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit und wieder war es Probst, die mit 3 Toren zur Matchwinnerin avancierte. Mit diesem Sieg ist der FC Biel nun auf 7 Punkte Distanz zurückgebunden. Die direkten Verfolger vom FFV trafen am Wochenende aufeinander und nahmen sich gegenseitig die Punkte. Ein 2:2, das beide Teams zurückbindet.

Im hinteren Bereich gewinnt die US Terre Sainte mit 4:1 bei Concordia Basel und schafft den Anschluss an den FC Vuisternens/Mézières. Momentan punkten die Aufsteigerinnen aus der Waadt am regelmässigsten und scheinen die besten Karten für den rettenden Platz im Abstiegskampf zu haben. Der Luzerner SC und auch der FC Brig-Glis haben zusammen in diesem Jahr erst 4 Punkte gewonnen.