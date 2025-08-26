FFV Basel, Biel und Düdingen doppeln nach

Im Duell zweier Spitzenteams aus der Saison 24/25 setzte sich der SC Düdingen mit 2:1 beim FC Luzern durch. Für Düdingen der zweite knappe Sieg nach dem 1:0 gegen den FC Vuisternens/Mézères vor Wochenfrist. Bereits in der 5. Minute brachte Melissa Macheret die Gäste in Führung und Larissa Loretan erhöhte in der 36. Minute bereits auf 0:2. In der Nachspielzeit erzielte Lea Andrist für Luzern den Anschlusstreffer, doch der Ausgleich blieb aus. Für den FC Luzern Frauen ein Fehlstart - 0 Punkte 1:4 Tore.

Im spannenden Duell zweier Siegerteams aus der ersten Runde zwischen FFV Basel und Luzerner SC setzten sich die Gastgeberinnen mit 3:2 durch. Nora Hunkeler brachte die Gäste in der 12. Minute in Führung. Basel antwortete mit dem ersten Angriff in Halbzeit 2 - Mina El Hamzaoui realisiert in der 46. Minute den Ausgleich. Kein Grund für die Luzernerinnen den Faden zu verlieren - im Gegenteil - Kinga Cichocka stellte in der 67. Minute wieder auf 1:2. Doch Caren Holzenkamp traf nach einer Ecke zum 2:2 und mit dem Tor von Annina Bard kehrt der FFV in der 80. Minute das Spiel. Michelle Probst hatte mehrere Chancen, konnte jedoch das erlösende 4:2 nicht erzielen.

Im Duell zweier Welscher Teams zwischen dem FC Vuisternens/Mézières und dem FC Brig-Glis setzten sich die Gäste aus dem Wallis klar mit 3:0 durch. Saskia Treyer eröffnete in der 61. Minute den Torreigen. Nur 19 Minuten später schnürt sie den Doppelpack und erhöhte auf 2:0. In der Nachspielzeit traf Anna Grün zum 3:0-Endstand.

Viele Tore fielen beim Spiel zwischen dem SV Sissach und US Terre Sainte. Luana Pricoli eröffnete das Spiel mit einem Doppelschlag in der 6. und 15. Minute, bevor Agata Capobianco für Terre Sainte auf 2:1 verkürzte (20.). Pricoli traf - bereits zum 4. Mal diese Saison - in der 36. Minute, gefolgt von Vlora Dibrani, die in der 40. Minute auf 4:1 stellte. In der zweiten Halbzeit gelang Hannah Poacher per Elfmeter noch das 4:2. Mehr liessen die Sissacherinnen nicht mehr zu und schaukelten den Sieg souverän nach Hause.

Beim Derby zwischen FC Lausanne-Sport und FC Renens setzten sich die Gäste aus dem Vorort mit 2:0 durch. Ana Jesic brachte in der 10. Minute Renens in Führung. Auch in der zweiten Halbzeit treffen die Gäste wieder früh. Lausanne fand keine Antwort und blieb torlos.

Im Stadion Rankhof traf der FC Concordia Basel auf den FC Biel-Bienne und musste eine deutliche 0:4-Niederlage hinnehmen. Annic Born eröffnete das Torfestival in der 12. Minute mit einem präzisen Schuss. Nur fünf Minuten später erhöhte Céline Bigler auf 0:2, bevor sie in der 34. Minute erneut traf und das 0:3 erzielte. Emma Giezendanner setzte in der 58. Minute den Schlusspunkt zum 0:4.