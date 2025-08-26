FFV Basel, Biel und Düdingen doppeln nach

Im Duell zweier Spitzenteams aus der Saison 24/25 setzte sich der SC Düdingen mit 2:1 beim FC Luzern durch. Für Düdingen der zweite knappe Sieg nach dem 1:0 gegen den FC Vuisternens/Mézères vor Wochenfrist. Bereits in der 5. Minute brachte Melissa Macheret die Gäste in Führung und Larissa Loretan erhöhte in der 36. Minute bereits auf 0:2. In der Nachspielzeit erzielte Lea Andrist für Luzern den Anschlusstreffer, doch der Ausgleich blieb aus. Für den FC Luzern Frauen ein Fehlstart - 0 Punkte 1:4 Tore.
Im spannenden Duell zweier Siegerteams aus der ersten Runde zwischen FFV Basel und Luzerner SC setzten sich die Gastgeberinnen mit 3:2 durch. Nora Hunkeler brachte die Gäste in der 12. Minute in Führung. Basel antwortete mit dem ersten Angriff in Halbzeit 2 - Mina El Hamzaoui realisiert in der 46. Minute den Ausgleich. Kein Grund für die Luzernerinnen den Faden zu verlieren - im Gegenteil - Kinga Cichocka stellte in der 67. Minute wieder auf 1:2. Doch Caren Holzenkamp traf nach einer Ecke zum 2:2 und mit dem Tor von Annina Bard kehrt der FFV in der 80. Minute das Spiel. Michelle Probst hatte mehrere Chancen, konnte jedoch das erlösende 4:2 nicht erzielen.
Im Duell zweier Welscher Teams zwischen dem FC Vuisternens/Mézières und dem FC Brig-Glis setzten sich die Gäste aus dem Wallis klar mit 3:0 durch. Saskia Treyer eröffnete in der 61. Minute den Torreigen. Nur 19 Minuten später schnürt sie den Doppelpack und erhöhte auf 2:0. In der Nachspielzeit traf Anna Grün zum 3:0-Endstand.
Viele Tore fielen beim Spiel zwischen dem SV Sissach und US Terre Sainte. Luana Pricoli eröffnete das Spiel mit einem Doppelschlag in der 6. und 15. Minute, bevor Agata Capobianco für Terre Sainte auf 2:1 verkürzte (20.). Pricoli traf - bereits zum 4. Mal diese Saison - in der 36. Minute, gefolgt von Vlora Dibrani, die in der 40. Minute auf 4:1 stellte. In der zweiten Halbzeit gelang Hannah Poacher per Elfmeter noch das 4:2. Mehr liessen die Sissacherinnen nicht mehr zu und schaukelten den Sieg souverän nach Hause.
Beim Derby zwischen FC Lausanne-Sport und FC Renens setzten sich die Gäste aus dem Vorort mit 2:0 durch. Ana Jesic brachte in der 10. Minute Renens in Führung. Auch in der zweiten Halbzeit treffen die Gäste wieder früh. Lausanne fand keine Antwort und blieb torlos.
Im Stadion Rankhof traf der FC Concordia Basel auf den FC Biel-Bienne und musste eine deutliche 0:4-Niederlage hinnehmen. Annic Born eröffnete das Torfestival in der 12. Minute mit einem präzisen Schuss. Nur fünf Minuten später erhöhte Céline Bigler auf 0:2, bevor sie in der 34. Minute erneut traf und das 0:3 erzielte. Emma Giezendanner setzte in der 58. Minute den Schlusspunkt zum 0:4.
FC Luzern Frauen – SC Düdingen 1:2
FC Luzern Frauen: Corina Widmer, Lara Peter, Sira Sofija Campisi, Claire Alexander, Filipa Rodrigues Da Silva, Lea Bucher, Lea Andrist, Diana Delolli, Eliana Selmonaj, Kim Shortiss, Elena Lötscher - Trainer: Michelle Fussen - Trainer: Antonio de Oliveira
SC Düdingen: Michelle Herren, Ronja Brüllhardt, Larissa Loretan, Lena Maria Schneuwly, Martina Suter, Lola Corminboeuf, Léa Beccarelli, Lucie Piller, Cassy Jacquat, Mona Hunziker, Melissa Macheret - Trainer: Juan Carlos Tapia
Tore: 0:1 Melissa Macheret (5.), 0:2 Larissa Loretan (36.), 1:2 Lea Andrist (90.+4)
FFV Basel – Luzerner SC 3:2
FFV Basel: Aurora Rigo, Chiara Zollino (81. Liana Egloff), Aline Schüpbach (56. Samira Wyden), Juliana Gütermann (66. Flurina Vonmoos), Oxana Messerli (55. Laura Di Bella), Annina Bard, Annika Rothen (56. Vera Gysin), Caren Holzenkamp, Michelle Probst, Mina El Hamzaoui, Viviana Leanza - Trainer: Andy Jurt
Luzerner SC: Celine Küttel, Anita Krummenacher (41. Giulia Di Mattia), Lisa Zihlmann, Jasmine Imboden, Gina Marie Hartig, Nathalie Schenk, Flora Bieri, Viviane Stutz, Noelja Bättig (64. Isabelle Aregger), Alina Grüter, Nora Hunkeler (57. Kinga Karolina Cichocka) - Trainer: Sevim Irmak
Tore: 0:1 Nora Hunkeler (12.), 1:1 Mina El Hamzaoui (46.), 1:2 Kinga Karolina Cichocka (67.), 2:2 Caren Holzenkamp (73.), 3:2 Annina Bard (80.)
FC Lausanne-Sport – FC Renens 0:2
FC Lausanne-Sport: Chloé Schaller, Charlotte Martin, Sonia Mruk Teixeira, Tina Wüthrich, Léa Fernandes, Jenny Geiser, Eliane Simoes Nzeza, Shirley Ahinoa De la Cadena Bazurto, Lise Monnet, Edina Cakic, Aminha Sherifi - Trainer: Fabien Lacroix - Trainer: Jim Guillot - Trainer: Maurice Angeloz
FC Renens: Melissa Vero, Laurène Gras, Alexandra Behringer, Nikita Pattaroni, Romane Gaudin, Mathilde Staffoni, Inès Abetel, Morgane Monnard, Ana Jesic, Alison Germanier, Ariana Mendes Silva - Trainer: Pierre Alain Brülhart - Trainer: Timothée Meyer
Tore: 0:1 Ana Jesic (10.), 0:2 Ana Jesic (49.)
FC Vuisternens/Mézières – FC Brig-Glis 0:3
FC Vuisternens/Mézières: Megan Haymoz, Lisa Scarfo, Manon Saugy, Larissa Page (52. Déborah Perriard), Maiwenn Garressus (48. Milena Leo Baron), Dorly Monney, Line Thomann (78. Linda Philipona), Jessica Conus, Raffaela Schiliro (66. Albiona Blakaj), Melinda Sallin, Kosovare Kastrati (48. Maria Cristina Ferraz Goncalves) (65. Albiona Blakaj) - Trainer: Christian Scarfo
FC Brig-Glis: Camille Salamin, Rebecca Zenklusen, Maelle Antoniazzi, Victoria Godwin (65. Larissa Manz), Karin Zbinden, Lara Salzmann, Anna Grün, Dominique Zuber, Saskia Treyer, Lisa Kohlbrenner (38. Stefanie Teixeira) (74. Léanne Balleys), Noemie Roten (87. Karin Zbinden) - Trainer: Martin Lengen
Tore: 0:1 Saskia Treyer (61.), 0:2 Saskia Treyer (80.), 0:3 Anna Grün (90.+3)
SV Sissach – US Terre Sainte 4:2
SV Sissach: Vicky Buceta Barrio, Ramona Hasler, Mara Lessa, Vlora Dibrani, Sarina Grieder, Katy Suter, Maria Enz, Selin Aktas, Luana Pricoli, Svenja Zengaffinen, Lahouna Kara - Trainer: Patrick Ivanovic - Trainer: Michel Meier
US Terre Sainte: Cassandra Dousse, Evie Butcher, Kaia Camp, Fanny Lerch, Leonie Schemionek, Jenna Bauld, Khayal Krishnan, Caterina Vassallo, Agata Capobianco, Mica Varnish, Hannah Poacher - Trainer: Gregory Whibley
Tore: 1:0 Luana Pricoli (6.), 2:0 Luana Pricoli (15.), 2:1 Agata Capobianco (20.), 3:1 Luana Pricoli (36.), 4:1 Vlora Dibrani (40.), 4:2 Hannah Poacher (68. Foulelfmeter)
FC Concordia Basel – FC Biel-Bienne 0:4
FC Concordia Basel: Marie Christina Müller, Melanie Frei, Aleksandra Stankovic, Andjela Stankovic, Cynthia Lemblé, Adélicia Forest, Melina Brogle, Sabine Stoller, Albana Rushiti, Sara Mezni, Mirjam Keyenburg - Trainer: Kail Halimi
FC Biel-Bienne: Anna Stegemann, Annic Born, Aline Zimmermann, Chiara Affolter, Anaïs Gygax, Nika Tschanz, Jasmin Bosshard, Jana Ihle, Jil Nora Herrmann, Jennifer Bärtschi, Céline Bigler - Trainer: Marcello Conti - Trainer: Sandra Delaprez Bachmann - Trainer: Janique Fretz
Tore: 0:1 Annic Born (12.), 0:2 Céline Bigler (17.), 0:3 Céline Bigler (34.), 0:4 Emma Giezendanner (58.)