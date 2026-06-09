FFV Basel am Ziel - Aufstieg

Das Spitzenduo tanzt mit dem selben Cha-Cha-Cha in den Saisonschluss. Nach je 4:0 Siegen am 20. Spieltag, trennten sich der FC Lausanne-Sport und der FFV Basel am 21. Spieltag mit 0:0 und zum Schluss, am 22. Spieltag gewinnen beide mit 3:0. Dies bedeutet - der FFV Basel behält seine beiden Punkte Vorsprung und steigt auf. Mit einem Torverhältnis von 80:21 und nur zwei Niederlagen ist der Aufstieg verdient. Mit Michelle Probst hatte der FFV Basel die überragende Spielerin der Saison, die mit 34 Toren in 21 Spielen mehr Tore schoss als die beiden Runner-Ups zusammen.

Der Abstiegskampf war bereits vor der Runde klar. Mit dem Luzerner SC und dem FC Brig-Glis müssen zwei Aufsteigerinnen wieder runter. Begleitet werden diese Vereine vom FC Vuisternens/Mézières, welcher in den letzten drei Jahre (Plätze 9, 8. 9) den Abstieg immer knapp vermeiden konnte.

Den Ligaerhalt schafft die US Terre Sainte - herzliche Gratulation an das junge Team.