FFV Basel am Ziel - Aufstieg

Das Spitzenduo tanzt mit dem selben Cha-Cha-Cha in den Saisonschluss. Nach je 4:0 Siegen am 20. Spieltag, trennten sich der FC Lausanne-Sport und der FFV Basel am 21. Spieltag mit 0:0 und zum Schluss, am 22. Spieltag gewinnen beide mit 3:0. Dies bedeutet - der FFV Basel behält seine beiden Punkte Vorsprung und steigt auf. Mit einem Torverhältnis von 80:21 und nur zwei Niederlagen ist der Aufstieg verdient. Mit Michelle Probst hatte der FFV Basel die überragende Spielerin der Saison, die mit 34 Toren in 21 Spielen mehr Tore schoss als die beiden Runner-Ups zusammen.
Der Abstiegskampf war bereits vor der Runde klar. Mit dem Luzerner SC und dem FC Brig-Glis müssen zwei Aufsteigerinnen wieder runter. Begleitet werden diese Vereine vom FC Vuisternens/Mézières, welcher in den letzten drei Jahre (Plätze 9, 8. 9) den Abstieg immer knapp vermeiden konnte.
Den Ligaerhalt schafft die US Terre Sainte - herzliche Gratulation an das junge Team.
Zahlen und Fakten zum Spieltag:
US Terre Sainte – FC Luzern Frauen 2:1
US Terre Sainte: Evie Butcher, Kaia Camp, Mica Varnish, Charlin Groß, Agata Capobianco, Julie Jacobs, Nicole Ferrero, Tiffany Brillantes, Lanna Gabriela Douglas Miller, Giovanna Meisen Berto, Lauren Woodcock
FC Luzern Frauen: Corina Widmer, Lara Peter, Nina Niederberger, Claire Alexander, Lara Ribicic, Lea Bucher, Diana Delolli, Eliana Selmonaj, Kim Shortiss, Elena Lötscher, Zoe Lopes
Tore: 0:1 Eliana Selmonaj (11.), 1:1 Julie Jacobs (41. Foulelfmeter), 2:1 Charlin Groß (45.+1)
FC Concordia Basel – FC Brig-Glis 3:2
FC Concordia Basel: Noemi Christ, Melanie Frei, Aleksandra Stankovic, Andjela Stankovic, Adélicia Forest, Melina Brogle (88. Anna Khoury), Géraldine Fellmann (90. Chiara Leimgruber), Chiara Leimgruber (48. Louise Schmid), Laura Oeschger (84. Svenja Kaiser), Sara Mezni, Alea Kryeziu (40. Kopika Govintharasan)
FC Brig-Glis: Camille Salamin, Leonie In Albon, Stella Spennato, Nina Escher, Dominique Zuber, Larissa Manz (52. Léanne Balleys), Nora Rieder, Rebecca Roten (70. Larissa Manz), Stefanie Teixeira (31. Rebecca Zenklusen) (74. Lisa Kohlbrenner), Lisa Kohlbrenner (54. Stefanie Teixeira) (79. Rebecca Roten), Léanne Balleys (40. Karin Zbinden)
Zuschauer: 76
Tore: 0:1 Nora Rieder (17.), 1:1 Alea Kryeziu (28.), 1:2 Nora Rieder (44.), 2:2 Melina Brogle (45.+1), 3:2 Sara Mezni (56.)
Luzerner SC – FC Vuisternens/Mézières 3:0 - FORFAIT
SC Düdingen – FC Biel-Bienne 2:1
SC Düdingen: Michelle Herren, Sophie Ruch (46. Léana Monnard), Martina Suter, Alexia Riedo (63. Larissa Loretan), Maria Cristina Ferraz Goncalves (46. Sofia Rocha Fernandes), Lola Corminboeuf, Léa Beccarelli, Lucie Piller (46. Tania Alexandra Santos Neves), Mona Hunziker (51. Lena Maria Schneuwly), Lena Hirter (63. Ronja Brüllhardt), Melissa Macheret
FC Biel-Bienne: Anna Stegemann, Annic Born, Aline Zimmermann, Chiara Affolter (52. Fabienne Flückiger), Anaïs Gygax (64. Joy Schwab), Carina Gerber (85. Nika Tschanz), Jasmin Bosshard, Jil Nora Herrmann (80. Ines Tocchini), Julia Held (64. Jana Ihle), Jennifer Bärtschi (65. Léonor Saillant), Céline Bigler (73. Florence Bollin)
Tore: 1:0 Lena Hirter (6.), 1:1 Céline Bigler (28.), 2:1 Ronja Brüllhardt (83.)
FC Lausanne-Sport – SV Sissach 3:0
FC Lausanne-Sport: Chloé Schaller, Sonia Mruk Teixeira, Tina Wüthrich, Léa Fernandes, Rebecca Peter, Lise Monnet, Tamara Pereira Novello, Diana Sofia Ferreira Barbosa, Edina Cakic, Mélanie De Brito, Clotilde Madeleine Macabéo
SV Sissach: Vicky Buceta Barrio, Ramona Hasler, Tara Laura Tharithanwa Rudin, Fiona Thomann, Vlora Dibrani, Chalia Bläsi, Maria Enz, Nina Martin, Anna Strub, Arianna Farinha Sierra, Michelle Hofstetter
Tore: 1:0 Mélanie De Brito (65.), 2:0 Mélanie De Brito (79.), 3:0 Rosalie Jules (80.)
FC Renens – FFV Basel 0:3
FC Renens: Logane Vandesaevel, Laurène Gras, Alexandra Behringer, Nikita Pattaroni, Romane Gaudin, Suzana Petrovic, Mathilde Staffoni, Maud Ehrler, Morgane Monnard, Lorene Da Mota, Alison Germanier
FFV Basel: Aurora Rigo, Chiara Zollino, Juliana Gütermann, Flurina Vonmoos, Oxana Messerli (60. Neslihan Aktas), Annina Bard (77. Sarah Leupi), Annika Rothen (60. Liana Egloff), Michelle Probst, Vera Gysin, Celine Niederberger (74. Ana Mentlik), Samira Wyden (79. Aline Schüpbach)
Tore: 0:1 Romane Gaudin (35. Eigentor), 0:2 Michelle Probst (70.), 0:3 Ana Mentlik (87.)