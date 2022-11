FFG Winterkasten: Strahlend neu und hell Mit dem Hessenpokalspiel gegen Klein-Linden weiht die FFG die LED-Flutlichtanlage ein

Bergstraße. Die Frauen der FFG Winterkasten, der Bergsträßer Kreispokalsieger, erwartet in der ersten Runde des Hessenpokals am Samstag den Tabellenzweiten der Hessenliga, TSV Klein-Linden, auf dem Winterkäster Rasenplatz. Anstoß ist um 17 Uhr. „Großes Kino im kleinen Winterkasten“, schreibt der SV dazu in einer Pressemitteilung.