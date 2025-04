FFG watschen SG Gaißach 4:0 ab – Waldram II läuft Tölz ins Messer

Erster Sieg seit September: Rot-Weiß-Tölz-Stürmer Gazi Tokmak (re.) mit seinem dritten Treffer zum 4:1 sorgte gegen Waldram II seit langem mal wieder für drei Tölzer Punkte. – Foto: Ewald J.Scheitterer

Die SG Ascholding machte trotz Niederlage ein gutes Spiel in Darching. FF Geretsried gewann deutlich bei der SG Gaißach/Wackersberg.

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr DJK Darching Darching SG Ascholding / FA Thanning SG Ascholding 1 0 Abpfiff „Im Großen und Ganzen geht es in Ordnung“, sagt SG-Coach Florian Rensch über die knappe Niederlage in Darching, bei der ein Punktgewinn möglich war. Allerdings war außer Tomas Paciaroni, der nach zwei Minuten haarscharf an einer Ecke vorbeisegelte, die Offensive kaum mehr in Erscheinung getreten. Zwar hatte Ascholding mehr vom Spiel, Darching dafür in Summe mehr Torchancen.

Das Gegentor in der 65. Minute kam für Rensch dennoch überraschend: „Das war in einer Phase, in der wir das Spiel kontrolliert haben.“ In der Schlussphase verteidigte Darching leidenschaftlich seinen Vorsprung; Ascholding machte aus einigen Standardsituationen zu wenig, um noch die Chance auf den Ausgleich zu bekommen. Der SG-Trainer hob aber den spielerischen Aspekt der Partie hervor: „Wir können gegen eine Top-Mannschaft mithalten.“

Wieder kein Heimsieg nach der Winterpause. Und drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt für die Fußballfreunde. Ein verdienter Sieg für die Gäste, der allerdings zu hoch ausgefallen ist. „Das war nicht einfach, aber meine Mannschaft hat umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, meint Gästecoach Johann Latanskij nach dem Schlusspfiff. Beide Teams agierten nervös, so bekamen die zahlreichen Zuschauer in Arzbach keine ansehnliche Partie zu sehen. Das Glück war nicht unbedingt auf Seite der Hausherren. Einen Freistoß der Geretsrieder vor den SG-Kasten versenkte Maxi Holzner (8.) unglücklich in den eigenen Maschen. Ansonsten gab es hüben wie drüben keine echten Chancen. Kurz nach Wiederbeginn fiel die Vorentscheidung Die FF hatten zunächst etwas mehr Spielanteile, ab Mitte des ersten Abschnitts war die Kugel dann mehr im Besitz der Hausherren. Allerdings sprang nichts Zwingendes dabei heraus. Gleich nach Wiederbeginn dann die Vorentscheidung. Adam Tobbal (46.) erhielt kurz vor dem SG-Gehäuse das Spielgerät und ließ Keeper Matthias Hundegger keine Chance. Noch wäre für die Gastgeber Zeit für die Aufholjagd gewesen. Doch ein Aufbäumen war nicht zu erkennen. Trainer Thomas Angermeier: „Uns hat die Durchschlagskraft gefehlt. Nach vorne ist zu wenig passiert, und dann haben wir uns auch noch unnötige Eier eingefangen.“ FF-Torhüter Andrei Cebotari sicherte die Null Der Treffer zum 4:0-Endstand durch Zeljko Csikos (90.+2) hätte allerdings beste Chancen in der Wahl zum „Tor des Monats“: Aus 22 Metern traf er mit einem Vollspann-Hammer genau in den Winkel. Zuvor hatte Thomas Bucek (82.) bereits zum 3:0-Zwischenstand getroffen. Für die SG hatte Thomas Kaltenhauser die Möglichkeit zum Anschlusstreffer, scheiterte aber am hervorragend reagierenden FF-Torhüter Andrei Cebotari.

Als Übermannschaft präsentierten sich die Tölzer gegenüber dem Tabellen-Schlusslicht keinesfalls. Aber die Waldramer Reserve tat den Hausherren den Gefallen und lief ihnen immer wieder ins offene Messer. „Rot-Weiß hat alle unsere Fehler gnadenlos ausgenutzt“, musste DJK-Coach Ralf Knobloch zugeben und sprach von einem „absolut verdienten Tölzer Sieg“. Über weite Strecken, zumindest im zweiten Durchgang, dominierten die Gäste sogar ein wenig. Allerdings waren sie spätestens am RW-Strafraum mit ihrem Latein am Ende. So richtig gefährliche Situationen brachten sie kaum zu Stande. „Es war insgesamt einfach zu wenig Wille, zu wenig Zug“, bemängelte der DJK-Trainer die Vorstellung seines Teams. Der rot-weiße Torjäger versenkte den Ball zweimal Die Gastgeber selbst verteidigten hingegen konsequent und droschen die Bälle einfach nach vorne, in der Hoffnung, dass Jonas Fottner, Max Geisler oder Gazi Tokmak die Kugel erwischen würde. Dies klappte erstmals nach einer halben Stunde, als Geisler das Spielgerät humorlos im DJK-Kasten versenkte. Kurz vor der Pause verwandelte Tokmak einen Strafstoß (45.), nachdem Benedikt Rinshofer gefoult worden war. Nach dem Seitenwechsel exakt das vorher beschriebene Bild: Der rot-weiße Torjäger kam zweimal an die Kugel, entwischte seinen Bewachern und versenkte das Spielgerät beide Male aus etwa zwölf Metern (54./83.). Der Waldramer Treffer zum Endstand durch Julian Höllrigl (88.) war nur für die Statistik interessant. „Das wichtigste sind die drei Punkte, alles andere ist diesmal egal.“ Adrian Ackermann „Das wichtigste sind die drei Punkte, alles andere ist diesmal egal“, sagte RW-Coach Adrian Ackermann. Allerdings fügte er noch hinzu: „Alles andere erzähle ich den Burschen am Dienstag. Da haben wir noch viel Arbeit vor uns.“ Vor allem bemängelte er, dass die Treffer in erster Linie nach Einzelaktionen gefallen sind. „Insgesamt haben wir uns das Leben selbst schwergemacht, denn Waldram hat uns gar nicht so richtig unter Druck gesetzt. Eigentlich habe ich mir das etwas anders erwartet.“ Freilich ist der Dreier gut für das rot-weiße Selbstbewusstsein, nachdem die Tölzer seit September vergangenen Jahres nicht mehr gewonnen hatten.