FFG holen Punkt in Rottach – Otterfing gewinnt deutlich Kreisklasse von Christian Gampl · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

„Wir haben viel investiert“ – Foto: Christian Scholle

Die FF Geretsried bleibt in der Rückrunde ungeschlagen. RW Bad Tölz kassiert nach Platzverweis ein 0:6. Der ASC verliert trotz Aufholjagd.

SC RW Bad Tölz - TSV Otterfing 0:6 (0:3). - Eine deutliche Niederlage gab es am Freitagabend für die abstiegsbedrohten Rot-Weißen gegen den Aufstiegskandidaten. Dabei mussten die Hausherren lange Zeit in Unterzahl auskommen: Keeper Adrian Kabashi bekam nach einer Notbremse (38.) von Referee Mathias Freimuth die rote Karte gezeigt. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Gäste durch Tore von Yannick Müller (18.) und Andreas Eder (32.) bereits mit 2:0 in Führung. RW-Coach Adrian Ackermann: „Wir hatte uns schwer getan in die Partie zu finden und hatten fortan natürlich noch mehr zu kämpfen.“ Antonio Mann (45.) baute noch vor der Pause den Vorsprung aus. Nach Wiederbeginn erhöhten Magnus Eder (60./81.) sowie Thomas Meier (77.) zum verdienten 6:0-Endstand in einer doch recht einseitigen Begegnung. Ackermann: „Es sieht bedrohlich aus, aber wir stecken nicht auf. Ein Relegationsplatz ist auf jeden Fall noch erreichbar. Doch dafür müssen Punkte her.“ Und das am besten schon am Dienstag (19.30 Uhr) im Nachholspiel auf eigenem Platz gegen den Tabellenzweiten Real Kreuth.“

FC Rottach-Egern - FF Geretsried 1:1 (0:1) – „Nicht auf dem Platz“, waren die FF Geretsried nach Meinung ihres Trainers Johann Latanskij. Insofern konnte er zumindest den positiven Aspekt sehen, dass sein Team in der Rückrunde weiter ungeschlagen bleibt. Geretsried ging durch eine Freistoßflanke von Moritz Frank auf Fabian Radosevic in Führung (14.). Ansonsten taten sich die FFG aber eben schwer. „Vielleicht lag es an der englischen Woche. Wir haben viel investiert“, vermutete Latanskij einen gewissen Zusammenhang mit dem Derby gegen den ASC (1:1). Rottach gelang mit einem Freistoß aus ähnlicher Position wie beim 1:0 der Ausgleich (65.). Niklas Keilwerth hatte unglücklich für den Gegner verlängert. Keilwerth hatte dann auch noch die dickste von mehreren Gelegenheiten auf einen Geretsrieder Siegtreffer, doch der Stürmer traf aus kurzer Distanz nur den Keeper. „Irgendwie will es die letzten zwei Spiele mit dem Tore schießen nicht so klappen“, so Latanskij. Dennoch rangieren die FFG mittlerweile auf einem gesicherten Mittelfeldplatz in der Tabelle.