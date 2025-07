FFC Wacker München triumphiert mit 4:2 gegen Heidenheim

In einem spannenden und torreichen Testspiel setzte sich der FFC Wacker München mit 4:2 gegen den 1. FC Heidenheim durch. Die Zuschauer erlebten eine Partie voller Dynamik und Wendungen.

Bereits in der 4. Minute brachte Lisa Flötzner den FFC Wacker München mit einem frühen Treffer in Führung (1:0). Der 1. FC Heidenheim ließ sich jedoch nicht lange bitten: Leonie Reß glich in der 17. Minute zum 1:1 aus.