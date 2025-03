FFC - VfR Hausen 2:1 (1:0) ::: Bittere aber verdiente Niederlage::: Verlinkte Inhalte VL Südbaden FreiburgerFC Hausen adM.

--- Wichtige Punkte liegen gelassen --- Wieder ein "Endspiel" im harten Abstiegskampf, in der Verbandsliga Südbaden. Bei den "Rotjacken" des FFC, eine alles in allem völlig verdiente Niederlage, für das Team von der Möhlin. Nach dem starken 1:0-Sieg zu Hause gegen den SC Pfullendorf, nach einer bis auf wenige Minuten, sehr kompakten Leistung, ein harter Rückschlag. Besonders in Teil eins war der FFC ganz klar besser, der VfR kam nie richtig in's Spiel. Eine gute Chance für Maximilian Faller, der am Pfosten scheiterte, das war es aber dann auch. In der 30. Minute das völlig verdiente 1:0 für den FFC, als Niclas Strohm artistisch in die Maschen traf. In der 42. Minute gar fast das 2:0, durch den Heimkaptän Neven Ivancic der knapp über das Tor zielte.

Im 2. Abschnitt kam der VfR etwas gestärkter zurück in die Partie, war nun im Spiel. In der 62. Spielminute wurde der Torjäger der Gelb-Schwarzen, Florian Haselbacher eingewechselt. Prompt traf er drei Spielminuten später sofort zum 1:1 (65.). Ablie Suwareh bereitete vor und "Flo" traf mit der Pike. Doch das Heimteam kam zurück und legte in der 78. Minute, die erneute Führung vor. Kai-Axel Beckmann traf das Tordreieck (78.) und Drilon Pergjeqai staubte ab zum 2:1. Der FFC verdiente sich in den Schlussminuten, ganz klar den Sieg und ließ bei zwei großen Möglichkeiten, das 3:1 liegen. Minute 86 - Neven Ivancic scheiterte per Kopfball, am VfR -Keeper Hannes Ablaß und Drilon Pergjeqai (87.) setzte den Ball, an die Latte des Gehäuses der "Möhlinkicker". Nun ist der Druck des Gewinnen müssens wieder gestiegen, für die Gelb-Schwarzen im nächsten Heimspiel.