Der Freiburger FC will sich gegen seine bedrohliche Lage stemmen - auch am Wochenende gegen den Göppinger SV – Foto: Achim Keller

FFC und Villingen müssen gegen Schwergewichte ran Die Freiburger sind als Tabellenletzter zum punkten verdammt +++ Villingen könnte Abstiegsränge verlassen +++ Offenburg muss zum FC Nöttingen

Trotz des ersten Saisonsiegs bleibt die Lage für den Freiburger FC bedrohlich - 11 Punkte Rückstand sind es für das Schlusslicht momentan bis zum rettenden Ufer. Ob der FFC zu Hause gegen den 1. Göppinger SV überraschen kann? Außerdem am 14. Spieltag: Villingen ist beim Tabellenzweiten Großaspach zu Gast, Offenburg will beim FC Nöttingen in der Abstiegszone Boden gut machen.

Sa., 22.10.2022, 14:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach Großaspach FC 08 Villingen Villingen 14:00 live PUSH

Als krasser Außenseiter sind die Fußballer des Oberligisten FC 08 Villingen am Samstag, 14 Uhr, beim Tabellenzweiten SG Sonnenhof Großaspach gefordert. Sechs Spiele in Folge sind die Villinger jetzt sieglos. Dabei gelangen lediglich vier Törchen. Das Resultat der Misere ist der Absturz in der Tabelle auf den 13. Platz, dem ersten von bis zu sechs Abstiegsrängen. Weiterhin verzichten müssen die Nullachter auf Mauro Chiurazzi, der das fünfte von sieben Spielen Rotsperre absitzen muss. Die Villinger Verbandsliga-Elf erwartet am Sonntag, 16 Uhr den SV Kuppenheim zum Verfolgerduell.

Morgen, 19:00 Uhr FC Nöttingen FC Nöttingen Offenburger FV Offenburg 19:00 live PUSH

Erleichterung herrschte beim Fußball-Oberligisten Offenburger FV nach dem 4:1-Erfolg über den FC Holzhausen. „Das war unser zweiter Punktgewinn in Folge, darauf wollen wir natürlich aufbauen“, sagt OFV-Trainer Sascha Ruf. Die Flutlichtbedingungen sieht Ruf als besonderen Anreiz: „Welcher Fußballer erlebt sowas nicht gerne?“, fügt er an. Die Favoritenrolle sieht Ruf zwar bei den Gastgebern, schließlich verlor Nöttingen die vergangenen fünf Partien nicht „Jede Serie endet aber mal, warum soll das nicht gegen uns passieren?“ Die Stimmung im Training macht ihm jedenfalls Hoffnung. „Alle sind gewillt, denn wir wissen, dass wir mit einem Sieg wieder an den Mittelfeldplätzen dran wären“, ergänzt er.