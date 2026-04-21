FFC Südost verliert erneut knapp - Phönix profitiert Frauen 2. Liga, 15. Spieltag von Redaktion Frauenfussball · Heute, 21:15 Uhr · 0 Leser

Die Negativserie des FFC Südost will nicht abreissen. Auch gegen den FC Phönix Seen verlieren die als Tabellenführerinnen in die Rückrunde gestarteten Südöstlerinnen sehr unglücklich den nächsten Spitzenkampf mit 0:1 und verlieren damit den Anschluss im Aufstiegsrennen. Phönix hat nun drei Sieg aneinandergereiht und grüsst mit zwei Punkten Vorsprung von der Tabellenspitze. Dort folgt der SV Höngg, der seinerseits Punkte gegen Uster liegenlässt. In einem spektakulären Spiel mit diversen Führungswechseln können sich die Hönggerinnen mit einem Punkt beim 3:3 noch glücklich schätzen. Zu Höngg aufschliessen konnte die Reserven des FC Winterthur. Sie gewinnen gegen den FC Kloten mit 3:1 Ein Ausrufezeichen setzt der FC Küsnacht. Beim 1:0 Sieg gegen die Reserven des FC Schlieren ist Lynn Brändli die Spielerin des Tages. Zu den Spielen:

Das Spitzenspiel geht an den FC Phönix Seen. Eine weitere sehr, sehr bitter Pille muss der FFC Südost Zürich schlucken. In einer hart umkämpften Partie fiel das einzige Tor in der 86. Minute. Vanja Rutschmann erzielte den entscheidenden Treffer. Trotz intensiver Bemühungen der Gäste blieb der Ausgleich aus. Überraschend hielt der FC Küsnacht im Duell gegen den FC Schlieren die Oberhand. In einem spannenden Aufeinandertreffen war es Lynn Brändli, die in der 26. Minute das einzige Tor des Spiels erzielte, nachdem sie eine präzise Vorlage von Gloria Menzi verwertete. Trotz weiterer Bemühungen der Gastgeber blieb der Ausgleich aus, und Küsnacht sicherte sich den knappen, dafür um so wichtigeren 1:0-Sieg.

Die U21 des FC Winterthur traf auf den FC Kloten. Die Partie begann aufregend: Arianita Sallauka brachte Winterthur in der 13. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. Doch nur zwei Minuten später glich Valeriia Hresa für Kloten aus. Nach der Halbzeit legte Meiffy Sol Bufalini in der 52. Minute nach und erzielte das 2:1 für die Gastgeberinnen. Kaya Lindegger sorgte schliesslich in der 70. Minute mit ihrem Treffer zum 3:1 für die Entscheidung. Ein gutes Spiel mit viel Dramatik und drei wichtigen Punkten für Winterthur. Wieder keine Puntke für dem FC Volketswil. Gegen den FC Wädenswil fiel das erste Tor bereits in der 5. Minute durch Pascale Hefti. Doch Wädenswil hatte eine Antwort bereit: Joy Herzog glich in der 37. Minute aus, gefolgt von Leonie Heissler, die nur eine Minute später das 2:1 erzielte. Mit diesem Doppelschlag wurde dem FC Volketswil der Zahn gezogen.