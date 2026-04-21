FFC Südost verliert erneut knapp - Phönix profitiert

Die Negativserie des FFC Südost will nicht abreissen. Auch gegen den FC Phönix Seen verlieren die als Tabellenführerinnen in die Rückrunde gestarteten Südöstlerinnen sehr unglücklich den nächsten Spitzenkampf mit 0:1 und verlieren damit den Anschluss im Aufstiegsrennen. Phönix hat nun drei Sieg aneinandergereiht und grüsst mit zwei Punkten Vorsprung von der Tabellenspitze.
Dort folgt der SV Höngg, der seinerseits Punkte gegen Uster liegenlässt. In einem spektakulären Spiel mit diversen Führungswechseln können sich die Hönggerinnen mit einem Punkt beim 3:3 noch glücklich schätzen. Zu Höngg aufschliessen konnte die Reserven des FC Winterthur. Sie gewinnen gegen den FC Kloten mit 3:1
Ein Ausrufezeichen setzt der FC Küsnacht. Beim 1:0 Sieg gegen die Reserven des FC Schlieren ist Lynn Brändli die Spielerin des Tages.
Zu den Spielen:
Das Spitzenspiel geht an den FC Phönix Seen. Eine weitere sehr, sehr bitter Pille muss der FFC Südost Zürich schlucken. In einer hart umkämpften Partie fiel das einzige Tor in der 86. Minute. Vanja Rutschmann erzielte den entscheidenden Treffer. Trotz intensiver Bemühungen der Gäste blieb der Ausgleich aus.
Überraschend hielt der FC Küsnacht im Duell gegen den FC Schlieren die Oberhand. In einem spannenden Aufeinandertreffen war es Lynn Brändli, die in der 26. Minute das einzige Tor des Spiels erzielte, nachdem sie eine präzise Vorlage von Gloria Menzi verwertete. Trotz weiterer Bemühungen der Gastgeber blieb der Ausgleich aus, und Küsnacht sicherte sich den knappen, dafür um so wichtigeren 1:0-Sieg.
Die U21 des FC Winterthur traf auf den FC Kloten. Die Partie begann aufregend: Arianita Sallauka brachte Winterthur in der 13. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. Doch nur zwei Minuten später glich Valeriia Hresa für Kloten aus. Nach der Halbzeit legte Meiffy Sol Bufalini in der 52. Minute nach und erzielte das 2:1 für die Gastgeberinnen. Kaya Lindegger sorgte schliesslich in der 70. Minute mit ihrem Treffer zum 3:1 für die Entscheidung. Ein gutes Spiel mit viel Dramatik und drei wichtigen Punkten für Winterthur.
Wieder keine Puntke für dem FC Volketswil. Gegen den FC Wädenswil fiel das erste Tor bereits in der 5. Minute durch Pascale Hefti. Doch Wädenswil hatte eine Antwort bereit: Joy Herzog glich in der 37. Minute aus, gefolgt von Leonie Heissler, die nur eine Minute später das 2:1 erzielte. Mit diesem Doppelschlag wurde dem FC Volketswil der Zahn gezogen.
Hochklassig und torreich verlief das Spiel zwischen dem SV Höngg und dem FC Uster und endete mit 3:3. Joy Lienert brachte die Gastgeber in der 34. Minute in Führung. Doch kurz vor der Halbzeit glich Katja Schmid für Uster aus. Nach dem Seitenwechsel brachte Kyra Lätsch in der 51. Minute die Gästinnen aus Uster erstmals in Front. Doch wieder war es Lienert, die traf und für den Ausgleich sorgte. In der 82. Minute brachte Lätsch Uster wieder in Führung, doch ein Elfmeter von Emel Sterchi in der 87. Minute sicherte Höngg doch noch einen Punkt.
Zahlen und Fakten zum Spieltag:
FC Winterthur Frauen U21 II – FC Kloten 3:1
FC Winterthur Frauen U21 II: Amy Bachmann, Leana Büchler, Katharina Brugger, Eva Wachter, Nicole Hernandez Fernandez, Alina Amstad (82. Fiona Alessia Rellstab), Regina Brugger (82. Chayenne Graf), Meiffy Sol Bufalini, Vanessa Bozhdaraj (75. Arjeta Knepper), Arianita Sallauka, Sara Stoob (60. Kaya Lindegger)
FC Kloten: Janaina Figueredo, Kateryna Snizhko (80. Nuriye Özalp), Anna Nikolaienko (57. Kristina Franjkovic), Selina Kunz (89. Tamara Becker), Kristina Franjkovic (46. Daria Patrikieieva), Sara Grande, Aliza Rettich, Olivia Studer (68. Sanja Nikolic), Janika Johnson, Sema Sertkan, Valeriia Hresa
Tore: 1:0 Arianita Sallauka (13.), 1:1 Valeriia Hresa (15.), 2:1 Meiffy Sol Bufalini (52.), 3:1 Kaya Lindegger (70.)
FC Volketswil – FC Wädenswil II 1:2
FC Volketswil: Larissa Aschwanden, Manuela Meier, Denise Genoud (45. Ronja Carnevale), Marianne Syz, Kayleigh Keller, Kim Carnevale, Adelina Peter (45. Naemi Baur), Besa Farizi, Pascale Hefti, Maribel Canedo Rodriguez (70. Julie Metzger), Jana Meyer
FC Wädenswil II: Eveline Portmann, Isabella Fluri, Nina Alimenti (40. Melina Steinemann), Sophie Suter, Selina Rabuzin, Judith Winet, Laura Bernhard (31. Shaila Steiner), Noemi Calio (19. Leonie Heissler) (40. Lou Köppel), Joy Herzog, Giulia Cortesi, Janine Frey
Tore: 1:0 Pascale Hefti (5.), 1:1 Joy Herzog (37.), 1:2 Leonie Heissler (38.)
SV Höngg – FC Uster 3:3
SV Höngg: Elina Merlo, Nadia Gubler, Lisa Lang, Adélie Foret, Nadine Fässler, Jil Lang (25. Sarah Schönbächler) (46. Clara Knapp), Alina Wehrli (46. Dominique Meyer), Shahira Salman Pour Gomez, Emel Sterchi, Elin Ribi (46. Nathalie Küng), Joy Lienert
FC Uster: Lina Farner, Dominique Suter, Pia Osterwalder, Sina Schmidlin, Sophie Giuliani, Melissa Lätsch, Katja Schmid, Jana Kloiber, Nina Schwab, Ermelanda Mirakaj (32. Christina Widmer), Kyra Lätsch (32. Gianna Nini)
Tore: 1:0 Joy Lienert (34.), 1:1 Katja Schmid (44.), 1:2 Kyra Lätsch (51.), 2:2 Joy Lienert (55.), 2:3 Kyra Lätsch (82.), 3:3 Emel Sterchi (87. Handelfmeter)
FC Schlieren II – FC Küsnacht 0:1
FC Schlieren II: Sandra Bruderer, Enya Peyer, Tania Daniela Ferreira Da Costa, Selina Hodel, Giada Casagrande, Veronika Pnishi (28. Céline Zgraggen), Orla Ross (32. Janine Steiner), Michelle Patrice Engelhardt (76. Angela Amato), Sarina De Almeida Franco (62. Arianna Pepino), Tanja Bärtsch, Melisa Demirayak
FC Küsnacht: Pascale Brum, Nicole Erne, Lilia Rüegg, Ann-Sophie Aimée Fus (46. Ursina Bachmann), Lynn Brändli (37. Malina Stähli) (63. Lynn Brändli), Gloria Menzi, Michelle Grütter (80. Malina Stähli), Kate Raebiger (90. Coco Brouwer), Valentina Balsarini (28. Coco Brouwer) (80. Giulia Mazzola), Giulia Mazzola (71. Valentina Balsarini), Estella Rong
Tore: 0:1 Lynn Brändli (26.)
FC Phönix Seen – FFC Südost Zürich 1 1:0
FC Phönix Seen: Vanja Rutschmann, Pascale Rüegge (65. Cinderella Fuchs), Nina Bänninger, Karin Flach (53. Angelina Djudjic), Giselle Zangari, Nadja Furrer (29. Lea Niderberger), Sandrine Chevalley (87. Karin Flach), Sonja Beer (72. Flurina Bosshard), Christa Küpfer, Joanna Asendorf (73. Nina Bänninger), Flurina Bosshard (45. Sina Vögeli)
FFC Südost Zürich 1: Betül Sahbaz, Julie Bauert, Runa Schuler, Mélanie Audergon, Milou Theunissen, Fabienne Gfeller (67. Solène Suter), Miel Rykart (32. Uma Stricker) (54. Mila Büchi), Matthia Hofer (87. Fabienne Gfeller), Jessica Domingues Matic, Isabella Lindemann (88. Jessica Domingues Matic), Sherlyn Gianini (32. Alena Meienberger)
Tore: 1:0 Vanja Rutschmann (86.)