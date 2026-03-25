FFC Südost souverän - Winterthur II gewinnt Winti-Duell Frauen 2. Liga, 12. Spieltag von Redaktion Frauenfussball · Gestern, 10:17 Uhr · 0 Leser

Der FFC Südost gewinnt gegen Niederweningen, ein Team aus dem Tabellenkeller, souverän mit 3:0 und startet perfekt in die Rückrunde. Im Verfolgerduell behalten die Reserven vom FC Winterthur die Oberhand gegen den FC Phönix und klettern mit diesem Sieg auf Platz 2. Viel Mühe bekundet der SV Höngg beim 2:1 Auswärtssieg beim FC Volketswil. Joy Lienert gelingt der Siegtreffer in der 75. Minute. Zu den Spielen:

Im Spiel zwischen dem Tabellenführer FFC Südost Zürich und dem FC Niederweningen dominierte die Heimmannschaft klar. Florence Gfeller eröffnete in der 23. Minute den Torreigen. Nur acht Minuten später erhöhte Isabella Lindemann auf 2:0, bevor sie kurz nach der Halbzeit in der 48. Minute auch noch das 3:0 erzielte. Isabelle Lindemann hält mittlerweile bei 20 Saisontoren - beeindruckend! In einem spannenden Duell traf der FC Uster auf den FC Lachen/Altendorf. Die Gäste gingen in der 51. Minute durch Teuta Marjakaj mit 1:0 in Führung. Uster antwortete prompt: Giulia Boffa erzielte nur fünf Minuten später den Ausgleich. Doch Lachen konterte und brachte sich durch Samira Köhli erneut in Front (68.). Uster blieb jedoch dran und glich durch Dominique Suter in der 79. Minute aus. In der Schlussphase drehte Luana Natale das Spiel für Uster und sicherte den 3:2-Sieg.

Derby-Time in Winterthur. Der FC Winterthur Frauen U21 trifft auf den FC Phönix Seen. Die Gastgeberinnen dominierten das Spiel und gingen bereits in der 15. Minute durch Angelina Nora Egger mit 1:0 in Führung. Nach der Pause erhöhte Meiffy Sol Bufalini in der 53. Minute auf 2:0. Die Winterthurerinnen kontrollierten das Spiel und liessen den Gästen keine grossen Chancen nochmals heranzukommen. Im Duell zwischen dem FC Kloten und dem FC Schlieren II setzte sich der Gast mit 2:0 durch. Anja Michel eröffnete in der 17. Minute das Skore mit einem präzisen Schuss. In der zweiten Halbzeit sah Sema Sertkan vom FC Kloten die Rote Karte (61.). Michel erhöhte in der 75. Minute auf 2:0 und sicherte den Sieg.