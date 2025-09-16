FFC Hannover bleibt gegen Bückeberge erneut siegreich

Der 1. FFC Hannover 04 hat auch das Auswärtsspiel beim TSV Eintracht Bückeberge gewonnen. Nach dem 3:1-Erfolg bleibt der FFC oben dran und bestätigt seine gute Frühform.

Der 1. FFC Hannover 04 hat seinen Aufwärtstrend in der Landesliga fortgesetzt. Beim TSV Eintracht Bückeberge siegte die Mannschaft aus der Landeshauptstadt mit 3:1 und sprang damit in der Tabelle auf Rang drei.

Trainer des FFC zeigte sich nach dem Abpfiff zufrieden: „Zweites Aufeinandertreffen innerhalb von sechs Tagen, da haben wir den zweiten Sieg eingefahren. Gegen einen guten, kampfstarken Gegner haben wir am Ende immer die Oberhand behalten, haben unsere Momente genutzt und daher auch verdient gewonnen.“