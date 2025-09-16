FFC gewinnt Saisonauftakt gegen den TSV Eching

Die Partie begann zerfahren, doch die Gastgeberinnen setzten früh das erste Ausrufezeichen. Amelie Bischoff spielte einen präzisen Ball in die Spitze, den Jenny Gruber eiskalt halb links vor dem Tor der Gäste aus Eching zur 1:0-Führung verwandelte (4.). Kurz darauf bot sich für Vroni Besel die Chance zum 2:0. Allerdings scheiterte sie unglücklich aus kurzer Distanz.

Im weiteren Verlauf wurde das Spiel unruhiger, klare Aktionen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Erst in der Schlussphase der ersten Hälfte kam Eching gefährlich auf. Ein scharf getretener Freistoß konnte von Torhüterin Isabel Mertens stark auf der Linie pariert werden und auch die anschließende Ecke brachte Gefahr. Kurz vor dem Pausenpfiff nutzten die Gäste dann einen schnellen Konter. Nach einem verunglückten Pass in der gegnerischen Hälfte schalteten die Frauen des TSV Eching schnell um. Gentiana Hoxha blieb allein vor dem Tor cool und erzielte den Ausgleich (44.).

Nach dem Seitenwechsel fanden die Aiblingerinnen schnell die passende Antwort. In der 52. Minute setzte Sofia Baumgartner auf der rechten Seite Jenny Gruber mit einem Lupfer in Szene, die mit Tempo ihre Gegenspielerin stehen ließ und an den zweiten Pfosten flankte. Dort nahm Melanie Akparaden Ball technisch stark an und verwandelte mit dem zweiten Kontakt zum 2:1.

Im weiteren Verlauf blieb es ein umkämpftes, aber chancenarmes Spiel. Eching erhöhte in der Schlussphase nochmals den Druck, doch die Defensive um Julia Schelle, Denny Zielke und Sofia Baumgartner, unterstützt von der zweikampfstarken und unermüdlichen Esma Tiraki im Mittelfeld, war dann doch nicht mehr zu knacken.

Am Ende konnte der FFC Bad Aibling den knappen Vorsprung über die Zeit bringen und sich mit einem verdienten 2:1-Sieg über einen gelungenen Saisonauftakt freuen.

„Grundsätzlich sind wir erstmal total glücklich, dass wir mit drei Punkte in die neue Spielzeit gestartet sind. Am Ende war es verdient, auch weil wir den Kampf gegen eine gute Echinger Mannschaft angenommen haben.“ ~ Marvin Heymig/Tobias Schmid

Am kommenden Wochenende wurde gegen den SV Saaldorf das Heimrecht getauscht. Somit steht für die Aiblingerinnen am Sonntag um 16:00 Uhr das nächste Heimspiel, dieses Mal in Schönau an der Angerstr. an!