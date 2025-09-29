FFC Bad Aibling gewinnt auch das dritte Saisonspiel

Die Partie zwischen dem FFC Bad Aibling und der SpVgg Röhrmoos begann mit einem schwungvollen Auftakt der Gäste. In den ersten zehn Minuten war Röhrmoos klar tonangebend und hätte früh in Führung gehen können. Ein Freistoß landete am Pfosten, kurz darauf war es ein Abschluss aus aussichtsreicher Position der über das Tor flog.

Nach dieser Drangphase fanden die Gastgeberinnen jedoch zunehmend ins Spiel. Erst verpasste Julia Schelle nach einer Hereingabe frei vor dem Tor, wenig später setzte Gruber den Ball völlig frei ans Außennetz. Ein zentraler Abschluss von Schunko wurde im letzten Moment geblockt.

In der 20. Minute fiel dann der in dieser Phase des Spiels verdiente Führungstreffer. Nach einem Zuspiel von Jessica Akpara konnte Tamara Schunko von halb rechts in den Strafraum ziehen und verwandelte abgeklärt zum 1:0. Der FFC blieb dran und konnte in der 27. Minute auf 2:0 erhöhen. Eine scharf getretene Ecke von Gruber landete durch ein Spielerin der SpVgg im Tor der Gäste. Bis zur Pause bestimmten die Gastgeberinnen das Geschehen, ohne jedoch weitere zwingende Chancen herauszuspielen.



Nach dem Seitenwechsel kippte das Spielgeschehen jedoch komplett. Röhrmoos übernahm die Kontrolle, setzte den FFC unter Druck und kam zu zahlreichen Möglichkeiten. Ein Distanzschuss landete erneut am Aluminium, später lenkte FFC-Torhüterin Isabel Mertens einen gefährlichen Abschluss aus kurzer Distanz an die Latte. Immer wieder war es auch Denny Zielke, die weitere Chancen der Gäste verhinderte. Der FFC schaffte es in der zweiten Halbzeit kaum noch, eigene Akzente nach vorne zu setzen.

Am Ende blieb es beim 2:0-Heimsieg für den FFC Bad Aibling. Dank starken 30 Minuten in der ersten Halbzeit und der nötigen Effizienz reichten zwei Treffer zur Pause, um die drei Punkte in Aibling zu behalten. Angesichts der zweiten Halbzeit war der Erfolg allerdings ein hart erkämpfter und durchaus glücklicher.

Am kommenden Wochenende geht es dann zum ersten Auswärtsspiel der Saison nach Forstern.