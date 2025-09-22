FFC Bad Aibling gewinnt auch das 2. Saisonspiel

Von Beginn an übernahm die Mannschaft des FFC Bad Aibling die Spielkontrolle und setzte ein frühes Ausrufezeichen. In der 4. Minute sorgte Jenny Gruber mit einer direkt verwandelten Ecke für das 1:0. Die Gastgeberinnen blieben am Drücker, ließen allerdings durch Gruber und Vroni Besel gute Chancen zum 2:0 liegen. Der SV Saaldorf kam bis dahin kaum gefährlich vor das FFC-Tor.

In der 32. Minute folgte schließlich das überfällige 2:0. Isabel Bischoff spielte einen schönen Pass in die Spitze auf Lucie Rappl, die flach ins linke untere Eck abschloss. Das 2:0 sollte eigentlich für Sicherheit sorgen. Doch nur wenige Minuten später glich Saaldorf durch zwei schnelle Treffer von Marina Aglassinger (36.) und Franziska Neuner (38.) zum 2:2 aus. Im Anschluss drängte der FFC erneut auf die Führung. kurz vor der Pause erzielte Vroni Besel mit einem traumhaften Distanzschuss das 3:2 (44.). Saaldorf schlug allerdings postwendend zurück. Wiederum traf Aglassinger in der 45. Minute zum 3:3-Halbzeitstand.

Nach der Pause entwickelte sich ein offenes Spiel, zunächst mit wenigen klaren Möglichkeiten. Erst Mitte der zweiten Hälfte erarbeitete sich der FFC wieder Vorteile. Gruber scheiterte zunächst spektakulär mit einem 40-Meter-Schuss an der Latte, blieb dann aber eiskalt, als sie in der 65. Minute nach feinem Zuspiel von Rappl zum 4:3 einschob. Erneut währte die Führung nur kurz. Saaldorfs Tatjana Steinau stellte eine Minute später auf 4:4 (66.).

Danach ging es Schlag auf Schlag. Zunächst bewahrte FFC-Torhüterin Mertens ihr Team mit einer Glanztat gegen Aglassinger vor dem Rückstand. In der 82. Minute brachte Gruber ihr Team mit einem Traumfreistoß aus 25 Metern erneut in Führung. Nur Sekunden nach der Führung erhöhte sie nach Vorarbeit von Isabel Bischoff auf 6:4 (82.). Zwei Minuten später köpfte die unermüdliche Jessica Akpara nach einer Ecke von Julia Schelle zum 7:4 ein (84.). Den Schlusspunkt setzte Lucie Rappl, die nach Pass von Akpara ihren Doppelpack schnürte und den 8:4-Endstand markierte.

Am Ende belohnte sich der FFC Bad Aibling für einen offensiv starken Auftritt mit einem deutlichen Sieg in einer turbulenten Partie, in der die Mannschaft trotz mehrfacher Rückschläge immer wieder zurückkam.

„Die drei Punkte mussten wir uns heute hart erkämpfen. Ein großes Kompliment an die Mannschaft, die heute alle Rückschläge abgeschüttelt hat und immer weiter dran geblieben ist. Neben den Torschützen war vor allem auch Julia Schelle heute im zentralen Mittelfeld eine tragende Stütze und hat sich damit viel Lob verdient“, so das Trainerteam.

Am kommenden Sonntag steht bereits das nächste Heimspiel an. Im Jahnstadion empfangen die Aiblingerinnen um 15:00 Uhr die SpVgg Röhrmoos.