FFC 08 holt Regionalliga-Erfahrung für die Offensive FFC 08 verpflichtet Dario Kovačić von Klub Kosova - der Offensivspieler bringt Erfahrung aus Regionalliga Nord, Oberliga Hamburg und Landesliga mit. von red · Heute, 07:04 Uhr · 0 Leser

Das ist Dario Kovacic. – Foto: HAMM UNITED

Der FFC 08 Finkenwerder verstärkt seine Offensive für die Saison 2026/27 mit Dario Kovačić. Der 27-Jährige wurde beim FC St. Pauli ausgebildet und spielte zuletzt für Klub Kosova.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp FFC 08 verpflichtet Dario Kovačić Der FFC 08 hat einen weiteren Zugang für die Saison 2026/27 vorgestellt und dabei einen Spieler verpflichtet, der im Hamburger Fußball bereits reichlich Erfahrung gesammelt hat. Dario Kovačić wechselt zum Klub und soll die Offensive verstärken. Der 27-Jährige kommt von Klub Kosova, wo er in der vergangenen Spielzeit zu den prägenden Offensivspielern gehörte und sieben Saisontore erzielte.

Kovačić bringt ein Profil mit, das dem FFC 08 in mehreren Bereichen helfen kann. Der Offensivspieler ist im zentralen Mittelfeld, auf den Außenbahnen und auch in der Spitze einsetzbar. Diese Vielseitigkeit hebt der Verein in seiner Mitteilung ausdrücklich hervor, ebenso wie die technische Qualität und Spielintelligenz des Zugangs. Ausbildung beim FC St. Pauli Seine fußballerische Ausbildung erhielt Kovačić beim FC St. Pauli, dessen Nachwuchsakademie er durchlief. Später sammelte er bei der zweiten Mannschaft des Kiezklubs sowie beim SV Drochtersen/Assel Erfahrungen in der Regionalliga Nord. Damit bringt der Offensivspieler höherklassige Stationen mit, die für den FFC 08 entsprechend wertvoll sein können.