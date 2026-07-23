FFC 08 holt Regionalliga-Erfahrung für die Offensive

Der FFC 08 Finkenwerder verstärkt seine Offensive für die Saison 2026/27 mit Dario Kovačić. Der 27-Jährige wurde beim FC St. Pauli ausgebildet und spielte zuletzt für Klub Kosova.
Der FFC 08 hat einen weiteren Zugang für die Saison 2026/27 vorgestellt und dabei einen Spieler verpflichtet, der im Hamburger Fußball bereits reichlich Erfahrung gesammelt hat. Dario Kovačić wechselt zum Klub und soll die Offensive verstärken. Der 27-Jährige kommt von Klub Kosova, wo er in der vergangenen Spielzeit zu den prägenden Offensivspielern gehörte und sieben Saisontore erzielte.
Kovačić bringt ein Profil mit, das dem FFC 08 in mehreren Bereichen helfen kann. Der Offensivspieler ist im zentralen Mittelfeld, auf den Außenbahnen und auch in der Spitze einsetzbar. Diese Vielseitigkeit hebt der Verein in seiner Mitteilung ausdrücklich hervor, ebenso wie die technische Qualität und Spielintelligenz des Zugangs.
Seine fußballerische Ausbildung erhielt Kovačić beim FC St. Pauli, dessen Nachwuchsakademie er durchlief. Später sammelte er bei der zweiten Mannschaft des Kiezklubs sowie beim SV Drochtersen/Assel Erfahrungen in der Regionalliga Nord. Damit bringt der Offensivspieler höherklassige Stationen mit, die für den FFC 08 entsprechend wertvoll sein können.
Auch im Hamburger Amateurfußball ist Kovačić längst kein Unbekannter. Neben seinen Stationen bei Hamm United FC, ETSV Hamburg und FC Dynamo Hamburg lief er zuletzt für Klub Kosova auf. Der Verein verweist dabei nicht nur auf seine sportliche Qualität, sondern auch auf die Erfahrung, Verantwortung in entscheidenden Momenten übernehmen zu können.
Für den FFC 08 ist die Verpflichtung damit ein Transfer, der sowohl in der Breite als auch in der Spitze des Kaders Bedeutung haben kann. Kovačić bringt Erfahrung aus Regionalliga, Oberliga und Landesliga mit, kennt den Hamburger Fußball und soll nun im roten Trikot eine wichtige Rolle einnehmen.
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