FF Toggenburg mit Glanzstart

Toggenburg und Gambarogno bestätigen den guten Start mit je einem weitern klaren Sieg und stehen als einzige Teams noch verlustpunktfrei an der Spitze. Aus Zürcher Sicht ist der zweite Spieltag nicht ganz so ernüchternd. Zumindest der FC Blue Starts Zürich Frauen holt gegen den FC Sempach den ersten Punkt (1:1), die beiden anderen - Aufsteiger Effretikon und Zürisee United müssen weiter auf den ersten Punkt warten. - Zu den Spielen
Beim Spiel zwischen dem FC Eschenbach und dem FC Erlinsbach gibt es keinen Sieger. Mit 1:1 gewinnen beide einen Punkt, mit welchem der FC Erlinsbach wohl besser leben kann. Seraina Diethelm brachte die Gastgeber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung. Doch nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff glich Adriana Zeravica für Erlinsbach aus.
Keine Chance für Zürisee United beim Heimspiel gegen die gut in die Saison gestartete AS Gambarogno. Die Partie ging mit 1:4 verloren. Das erste Tor fiel bereits in der 11. Minute durch einen Kopfball von Neva Patocchi. Zürisee kämpfte sich zurück und erzielte in der 24. Minute den Ausgleich durch Maggie Moore, die nach einer Vorlage von Joelle Spillmann traf. Die Freude währte nicht lange, denn nur drei Minuten später brachte Isabella Osterwalder Gambarogno erneut in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Sara De Marco in der 64. Minute mit einem präzisen Schuss nach, bevor Osterwalder in der 68. Minute den Endstand von 4:1 herstellte.
Im Duell zwischen dem FC Mels und dem FC Staad setzten sich die Aufsteigerinnen aus Mels klar mit 3:1 durch. Nadine Gartmann eröffnete in der 39. Minute das Skore für Mels. Kurz nach der Halbzeit erhöhte Fiona Moser auf 2:0 (49.). Vera Isik verwandelte einen Elfmeter für Staad (72.) und sorgt nochmals für Spannung, doch Moser stellte mit ihrem zweiten Treffer in der 87. Minute den alten Abstand wieder her.
Am Samstagabend trafen der FC Baar und der SC Schwyz in einem spannenden Duell der Frauen 1. Liga aufeinander. In der 31. Minute brachte Esther Andermatt die Gastgeberinnen in Führung. Doch nur fünf Minuten später glich Annika Thalmann für Schwyz aus.
Am Sonntag trafen die FC Blue Stars Zürich Frauen 1968 auf den FC Sempach und versuchten die ersten Punkte für ein Zürcher Team zu gewinnen. Doch das Spiel ging nicht gut los - in der 21. Minute erzielte Michelle Kunz das Führungstor für Sempach. Nach der Halbzeit glich Noemi Saladin in der 49. Minute für die Blue Stars aus und sichert ihrem Team zumindest den ersten Saisonpunkt.
Im Sportzentrum Eselriet kam es zu einem einseitigen Duell zwischen dem FC Effretikon und FF Toggenburg. Der FF Toggenburg konnte nahtlos an den starken Saisonstart anknüpfen. Zwar brachte Leonie Kobel die Heimmannschaft früh in der 4. Minute in Führung. Doch die Toggenburgerinnen antworteten stark: Marina Oberholzer glich in der 31. Minute aus, gefolgt von zwei weiteren Treffern vor dem Halbzeitpfiff von Alexandra Brändle (44.) und Laura Keller (45.+3), die Toggenburg mit 3:1 in die Pause schickten. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Norin Walt in der 50. Minute auf 4:1, bevor Brändle in der 60. Minute ihren zweiten Treffer erzielte und den Endstand von 5:1 besiegelte.
Zürisee United – AS Gambarogno 1:4
Zürisee United: Joëlle Nyffenegger, Selma Stirnemann, Maya Schmiedel, Sandrina Guatelli, Anika Wittwer (65. Halisa Jusmani), Hannah Tresch (40. Lilly Hauser), Charlotte Duval, Alyssa Michelle König, Maggie Moore, Leonie Brotzer, Joelle Spillmann (65. Maggie Moore) - Trainer: Ahmet Vatansever - Trainer: Dario Zito
AS Gambarogno: Nicoletta Prandi, Veronika Emini (83. Serena Gamboni), Serena Gamboni (68. Sara De Marco), Neva Patocchi, Clara Lucchini, Scilla Grossi, Giorgia Pestoni (57. Anna Horlacher), Chiara Rocca (73. Arianna Ostini), Giulia Acar, Isabella Osterwalder (71. Nicole Gaggetta), Emy Golay (54. Giada Amato) - Trainer: Alan Gaggetta - Trainer: Sebastiano Giametta
Tore: 0:1 Neva Patocchi (11.), 1:1 Maggie Moore (24.), 1:2 Isabella Osterwalder (27.), 1:3 Sara De Marco (64.), 1:4 Isabella Osterwalder (68.)
FC Mels – FC Staad 3:1
FC Mels: Lisa Schmidt, Flavia Scherrer, Noemi Gliott, Nadine Gartmann (67. Annaleah Kressig), Jara Gantner (75. Ylenia Caputo), Laura Gliott, Leanne Gyr (15. Sarah D'Agostino-Willi), Fiona Moser, Leonie Wildhaber, Sina Kalberer, Lisa Buschauer (81. Lea Kalberer) - Trainer: Roger Gubser
FC Staad: Leire Rodriguez Lizarralde, Enya Böhrer, Debora Egli, Rahel Imlig (79. Sophia Blumenthal), Sophia Blumenthal (54. Anna Lanter), Jessica Jayne Schwarzl (54. Felicia Linder), Selina Frischknecht (42. Viktoria Gerner), Celine Bradke (54. Shania Vogt) (67. Vera Isik), Vera Isik, Melanie Wäger (84. Jessica Jayne Schwarzl), Jasmin Germann - Trainer: Justyna Trzaskowski - Trainer: Urs Mathis
Tore: 1:0 Nadine Gartmann (39.), 2:0 Fiona Moser (49.), 2:1 Vera Isik (72. Foulelfmeter), 3:1 Fiona Moser (87.)
FC Eschenbach – FC Erlinsbach 1:1
FC Eschenbach: Fiona Flühler, Angela Schmucki, Alexandra Schaub, Jennifer Widmer, Naomi Fitsum, Selina Della Rossa, Debora Piceci, Melissa Vangehr, Pascale Camenisch, Seraina Diethelm, Saskia Holwerda - Trainer: Sina Eicher - Trainer: Adrian Helbling
FC Erlinsbach: Alina Bucher, Lea Hofer, Alina Sticher, Jamina Mercatali, Moriel Pfister, Noëlle Fröhli, Aline Schwaller, Larissa Stampfli, Adriana Zeravica, Noemi Nussbaum, Olivia Rötheli - Trainer: Thomas Müller - Trainer: Rolf Freyenmuth
Tore: 1:0 Seraina Diethelm (45.+3), 1:1 Adriana Zeravica (50.)
FC Baar – SC Schwyz 1:1
FC Baar: Aischa Zoé Kohler, Gina Rast, Deborah Schneebeli, Ivana Dossenbach, Esther Andermatt, Anna Aurora Baumann, Ryana Moos, Alexandra Füchslin, Amélie Ackermann, Maribel Fürrer, Leila Tushi - Trainer: Andreas Diethelm - Trainer: Ryley Slater
SC Schwyz: Julia Gehrig, Melanie Heinzer, Mirjam Rohrbacher, Annika Thalmann, Yvonne Bürgler, Nadine Heinzer, Julia Rohrbacher, Silja Rohrbacher, Stefanie Betschart, Corinne Ulrich, Sarina Maissen - Trainer: Daniel Bucher - Trainer: Peter Stadelmann
Tore: 1:0 Esther Andermatt (31.), 1:1 Annika Thalmann (36.)
FC Effretikon – FF Toggenburg 1:5
FC Effretikon: Shannon Bärtschi, Chantal Enzler, Yasmine Bucher, Sabrina Bodenmann, Selina Zipper (26. Andrea Spörri), Nayelli Pfister, Natascha Frieden, Anna Buff (35. Alessia Bolliger), Flurina Poltronieri, Leonie Kobel (50. Talisha Siriu), Lara Victoria Bienz (50. Vipavee Meyer) - Trainer: Patrik Meier - Trainer: Bruno Lanciano
FF Toggenburg: Michaela Clerc, Mara Hagmann (58. Flavia Schaufelberger), Lara Gabathuler, Laura Keller (72. Samira Heeb), Diana Brändle, Fabienne Brändle (46. Valerie Kern), Marina Oberholzer, Norin Walt (58. Anuschka Salzmann), Alexandra Brändle, Siri Bucherini, Stephanie Buschta (72. Maurine Schnyder) - Trainer: Vitor Domgjoni
Tore: 1:0 Leonie Kobel (4.), 1:1 Marina Oberholzer (31.), 1:2 Alexandra Brändle (44.), 1:3 Laura Keller (45.+3), 1:4 Norin Walt (50.), 1:5 Alexandra Brändle (60.)
FC Blue Stars Zürich Frauen 1968 – FC Sempach 1:1
FC Blue Stars Zürich Frauen 1968: Nell Albrecht, Dominique Rochat, Simona Gatto (46. Leonie Von Moos), Diana Kirschner, Hannah Purainer (62. Mara Locati), Lisa Carotenuto, Anja Thürig, Claudia Carvalho Paula (46. Leonie Ferrara), Mia Egli (38. Noemi Saladin), Sabrina Looser (63. Heidi Letizia Gysin), Alessia Katie Schaaf - Trainer: Sibylle Grob - Trainer: Patrick Reymond
FC Sempach: Vanessa Berisha, Martina Käppeli, Leonie Amberg, Elena Raimann, Michelle Marfurt (63. Aline Güttinger), Sabrina Huber (81. Livia Schmid), Jessica Schwegler, Michelle Kunz (36. Franziska Haas), Tanja Schmid, Samantha Bucher, Deborah Müller - Trainer: Pascal Amrein
Tore: 0:1 Michelle Kunz (21.), 1:1 Noemi Saladin (49.)