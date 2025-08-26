FF Toggenburg mit Glanzstart

Toggenburg und Gambarogno bestätigen den guten Start mit je einem weitern klaren Sieg und stehen als einzige Teams noch verlustpunktfrei an der Spitze. Aus Zürcher Sicht ist der zweite Spieltag nicht ganz so ernüchternd. Zumindest der FC Blue Starts Zürich Frauen holt gegen den FC Sempach den ersten Punkt (1:1), die beiden anderen - Aufsteiger Effretikon und Zürisee United müssen weiter auf den ersten Punkt warten. - Zu den Spielen

Beim Spiel zwischen dem FC Eschenbach und dem FC Erlinsbach gibt es keinen Sieger. Mit 1:1 gewinnen beide einen Punkt, mit welchem der FC Erlinsbach wohl besser leben kann. Seraina Diethelm brachte die Gastgeber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung. Doch nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff glich Adriana Zeravica für Erlinsbach aus. Keine Chance für Zürisee United beim Heimspiel gegen die gut in die Saison gestartete AS Gambarogno. Die Partie ging mit 1:4 verloren. Das erste Tor fiel bereits in der 11. Minute durch einen Kopfball von Neva Patocchi. Zürisee kämpfte sich zurück und erzielte in der 24. Minute den Ausgleich durch Maggie Moore, die nach einer Vorlage von Joelle Spillmann traf. Die Freude währte nicht lange, denn nur drei Minuten später brachte Isabella Osterwalder Gambarogno erneut in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Sara De Marco in der 64. Minute mit einem präzisen Schuss nach, bevor Osterwalder in der 68. Minute den Endstand von 4:1 herstellte.

Im Duell zwischen dem FC Mels und dem FC Staad setzten sich die Aufsteigerinnen aus Mels klar mit 3:1 durch. Nadine Gartmann eröffnete in der 39. Minute das Skore für Mels. Kurz nach der Halbzeit erhöhte Fiona Moser auf 2:0 (49.). Vera Isik verwandelte einen Elfmeter für Staad (72.) und sorgt nochmals für Spannung, doch Moser stellte mit ihrem zweiten Treffer in der 87. Minute den alten Abstand wieder her. Am Samstagabend trafen der FC Baar und der SC Schwyz in einem spannenden Duell der Frauen 1. Liga aufeinander. In der 31. Minute brachte Esther Andermatt die Gastgeberinnen in Führung. Doch nur fünf Minuten später glich Annika Thalmann für Schwyz aus.