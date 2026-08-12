FF Geretsried holen Ex-Türkgücü-Stürmer: "Wird uns guttun"

Die Fußball-Freunde Geretsried haben fünf Neuzugänge verpflichtet. Fabijan Podunavac spielte beim Drittligisten Türkgücü München und schaffte es sogar ins Videospiel FIFA.
Mit viel Offensivqualität und ehrgeizigen Zielen gehen die Fußball-Freunde Geretsried in die neue Saison der Kreisklasse 2. Trainer Johann Latanskij konnte in der Sommerpause gleich fünf Neuzugänge begrüßen, die vor allem die Offensive verstärken. „Das schadet auch nicht“, sagt der Coach mit einem Schmunzeln. Neu im Kader sind Berat Saiti, Danijal Aljukic aus Bosnien, Dominik Drotleff vom SV Bad Heilbrunn und die Brüder Dominik und Fabijan Podunavac. Vor allem die beiden Podunavac-Brüder bringen höherklassige Erfahrung mit: Fabijan schaffte es in seiner Zeit beim damaligen Drittligisten Türkgücü München sogar in die Ausgabe des bekannten Videospiels „FIFA“. „Er wird uns richtig guttun. Man sieht, dass er einige Klassen höher gespielt hat“, sagt Latanskij über den früheren TuS-Stürmer.
Die personellen Veränderungen schlagen sich auch in der Zielsetzung des Vereins nieder. „An der Mannschaft hat sich nichts verändert ins Negative. Von daher ist es nur konsequent, einen besseren Platz anzustreben“, sagt der Trainer. Nach Rang fünf in der Vorsaison peilen die FFG nun Platz vier an. Dafür müsse die Mannschaft jedoch auch konstanter auftreten, gerade in der Hinrunde blieben die Geretsrieder in der Vorsaison hinter ihren Erwartungen zurück.
Er wird uns richtig gut tun
FFG-Coach Johann Latanskij über Neuzugang Fabijan Podunavac
Mit der Vorbereitung zeigt sich Latanskij nur bedingt zufrieden: „Sie ist nicht optimal gelaufen.“ Viele Urlauber hätten immer wieder personelle Wechsel notwendig gemacht, was sich auch in den Testspielergebnissen bemerkbar gemacht habe. Bis zum Saisonstart sieht der Trainer noch Verbesserungsbedarf: „Das Defensivverhalten muss auf jeden Fall noch stabiler werden. Hauptziel ist zunächst, hinten dicht zu halten.“
Als stärkste Konkurrenten in der Punktrunde sieht Latanskij die SG Gaißach/Wackersberg, die seit Jahren mit einer eingespielten Mannschaft überzeugt. Zu den Favoriten zählt der 37-Jährige auch den TSV Brunnthal, der sich namhaft verstärkt hat. Insgesamt erwartet der Trainer jedoch eine ausgeglichenere Kreisklasse 2 als noch im vergangenen Jahr.