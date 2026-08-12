FF Geretsried holen Ex-Türkgücü-Stürmer: "Wird uns guttun"

FF Geretsried vor der Kreisklassen-Saison 2026/27: (hi.,. v.li.) Marton, Vladan Vujicic, Vladislav Gerdt, Noel Zazanis, Nils Garthe, Luca Manef, Adam Tobbal, Marc Zauner, (Mi., v.li.) Trainer Johann Latanskij, Niklas Keilwerth, Dimitrios Stogiannidis, Fabio Ratte, Fabian Radosevic, Petar Zulicek, Milko Blazevic, Michael Metz (Sportl. Leiter), (vo., v.li.) Tobias Lorenz, Owen Kindler, Stefan Fuchs, Leon Baak, Stefan Gerdt, Martin Cichy, Salvatore di Bono, Christoph Schuller und Andreas Stogiannidis. Es fehlen Dominik Drotleff, Fabijan Podunavac, Fransouano Rakipllari, Danijal Aljukic, Moritz Frank, Dominik Podunavac, Berat Saiti, Thomas Diener, Michael Räß, Kilian Sauer, Georgios Stogiannidis, Manuel Weilguni, Daniel Zielinski und Andrei Cebotari. – Foto: FFG

Mit viel Offensivqualität und ehrgeizigen Zielen gehen die Fußball-Freunde Geretsried in die neue Saison der Kreisklasse 2. Trainer Johann Latanskij konnte in der Sommerpause gleich fünf Neuzugänge begrüßen, die vor allem die Offensive verstärken. „Das schadet auch nicht“, sagt der Coach mit einem Schmunzeln. Neu im Kader sind Berat Saiti, Danijal Aljukic aus Bosnien, Dominik Drotleff vom SV Bad Heilbrunn und die Brüder Dominik und Fabijan Podunavac. Vor allem die beiden Podunavac-Brüder bringen höherklassige Erfahrung mit: Fabijan schaffte es in seiner Zeit beim damaligen Drittligisten Türkgücü München sogar in die Ausgabe des bekannten Videospiels „FIFA“. „Er wird uns richtig guttun. Man sieht, dass er einige Klassen höher gespielt hat“, sagt Latanskij über den früheren TuS-Stürmer.

Die personellen Veränderungen schlagen sich auch in der Zielsetzung des Vereins nieder. „An der Mannschaft hat sich nichts verändert ins Negative. Von daher ist es nur konsequent, einen besseren Platz anzustreben“, sagt der Trainer. Nach Rang fünf in der Vorsaison peilen die FFG nun Platz vier an. Dafür müsse die Mannschaft jedoch auch konstanter auftreten, gerade in der Hinrunde blieben die Geretsrieder in der Vorsaison hinter ihren Erwartungen zurück.