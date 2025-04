FF Geretsried feiert dritten Zu-Null-Sieg in Folge – SG Gaißach/Wackersberg enttäuscht

Anders als SG-Coach Angermeier, der sich zwei Minuten vor Schluss die Nase brach und die Partie – vom Schiedsrichter unbeanstandet – mit blutverschmiertem Trikot beendete, bewertete Knobloch das 0:0 als „am Ende gerechtes Unentschieden“. Zwar war dessen Team in der zweiten Halbzeit überwiegend mit Abwehrarbeit ausgelastet, aber in den Schlussminuten hätten die Gastgeber ebenfalls mindestens ein Tor erzielen müssen. In der 86. Minute scheiterte zunächst Xaver Gruber an SG-Torhüter Robert Scheuner, der auch beim Nachschuss von Kevin Ryan richtig stand. Zu guter Letzt gelang es auch Waldrams Georg Beckmann nicht, den gegnerischen Schlussmann zu überwinden. Fazit von Gästetrainer Angermeier, der erst Anfang der Woche erfährt, ob die gebrochene Nase operativ gerichtet werden muss: „Wir haben unsere Chancen leider nicht genutzt, deshalb müssen wir uns mit dem einen Punkt begnügen.“

FF Geretsried - SG Hausham 2:0 (1:0) – Mit großen Schritten bewegen sich die Fußball-Freunde weiter weg von der Abstiegszone. Gegen die SG Hausham gewann die Elf vom Krötenteich mit 2:0 und feiert damit den dritten Erfolg in Serie ohne Gegentor.