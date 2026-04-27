FF Geretsried dreht nach Halbzeit-Ansage auf – ASC Geretsried siegt erstmals wieder Kreisklasse 2 von Hans Demmel · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

In der zweiten Halbzeit hat FF Geretsried aufgedreht. – Foto: Tobias Wilka

Die FF Geretsried gewinnt nach lautstarker Kabinenpredigt deutlich. Auch der ASC Geretsried feiert einen wichtigen Heimsieg.

SG Hausham 01 - SG Ascholding/Thanning 4:0 (1:0) – Die Spielgemeinschaft wartet weiterhin auf den ersten Liga-Erfolg 2026. „Eine verdiente Niederlage, allerdings nicht in der Höhe“, sah Trainer Marcus Dürnegger. Seine Elf ist personell weiterhin arg gebeutelt, selbst angeschlagene Spieler wie Marinus Poschenrieder mussten ran. Doch das sei nicht der alleinige Grund für die Niederlage, meinte Dürnegger: „Wir spielen aktuell einfach keinen guten Fußball.“ Zu wenige Chancen kreiert die SG, zu viele legt sie dem Gegner auf. Den ersten drei Gegentoren (36., 74., 84.) wären jeweils individuelle Fehler vorausgegangen. Eigene Chancen zählte Dürnegger lediglich eine, bei einem Kopfball von Tomas Paciaroni zum möglichen Ausgleich. „Man merkt die Verunsicherung“, so der Trainer, dessen Team in der Nachspielzeit noch das vierte Gegentor kassierte (90 +1.). „Wir müssen schnellstmöglich raus aus diesem Dilemma.“ ASC Geretsried - TSV Weyarn 3:1 (1:0) – Im Keller brennt noch Licht. „Mit uns ist noch zu rechnen“, freute sich ASC-Coach Tasso Lasidis über den ersten Sieg nach längerer Zeit. Seine Mannschaft zeigte sich von Beginn an sehr präsent. „Es war auch spielerisch mal wieder so, wie ich mir das vorstelle“, lobte Lasidis. Marian Nökel brachte die Adler in Führung (31.) und mit Ausnahme einer großen Chance zu Beginn ließ man defensiv nichts zu. Christopher Chvalina erhöhte nach der Pause auf 2:0 (56.), doch Lasidis war damit noch nicht beruhigt: „Ich war nervös, habe auf das dritte Tor gehofft.“ Nach mehreren Anläufen gelang das dann Alexander Kutzmutz nach einer Flanke an den zweiten Pfosten (78.). Mehr als der Ehrentreffer zum Schluss wollte den Gästen nicht mehr gelingen (90 +3.). „Das war durch und durch verdient. Ich bin mega zufrieden“, freute sich Lasidis.

SV Bad Tölz – FF Geretsried 1:4 (1:1) – Auch wenn die Sichtweise unterschiedlich war, so hatten doch beide Trainer dasselbe beobachtet. „Die erste Halbzeit war noch so einigermaßen in Ordnung“, befand SV-Coach Tommy Gärner. Freilich bedauerte er, dass Philipp Leitner ein „Geschenk“ der Fußballfreunde nicht genutzt hatte. Der SV-Angreifer war nach einem leichtsinnigen Querpass der Gäste an den Ball gekommen, stand allein vor dem Torhüter, vertändelte die Großchance aber. So setzte Antonio Andrijevic (23.) den ersten Treffer, der durch Alan Hassan wieder ausgeglichen wurde (31.). So ging’s mit 1:1 in die Pause. „Die erste Halbzeit hat mir gar nicht gefallen. Da war unser Spiel viel zu statisch, wir waren da gar nicht so richtig auf dem Platz“, kritisiert da FF-Trainer Johann Latanskij und gab zu: „Meine Kabinenpredigt fiel dann etwas lauter aus.“ Der Weckruf schien gefruchtet zu haben. „Da war plötzlich viel mehr Bewegung auf dem Platz, und dann fallen halt auch die Tore zwangsläufig“, meint der Gästecoach. Den Torreigen eröffnete Niklas Keilwerth (52.), und wenig später erhöhte Fabio Ratte auf 3:1 (54.). „Da haben wir einfach schlecht verteidigt“, sagt Gärner, „und damit war die Partie nach zehn Minuten in Hälfte zwei eigentlich auch schon gelaufen.“