Feyenoord entlässt Robin van Persie nach nur einer Saison

– Foto: Getty Images

Van Persie hatte das Traineramt bei seinem Heimatverein im Februar 2025 als Nachfolger von Brian Priske übernommen und die Mannschaft nach einem starken Endspurt zunächst auf Platz drei geführt. In seiner ersten kompletten Saison 2025/26 schaffte er zwar die Vizemeisterschaft und damit die Qualifikation für die Champions League, doch der Schein trügt. Am Ende trennten Feyenoord stolze 19 Punkte vom unangefochtenen Meister PSV Eindhoven. Zu wenig für die hohen Ansprüche im De Kuip, wo man nach drei Jahren Wartezeit endlich wieder die Meisterschale in den Händen halten wollte.

Hinter den Kulissen brodelte es laut Medienberichten jedoch schon länger. Van Persie, der als Trainerneuling gilt und vor Feyenoord lediglich acht Monate beim sc Heerenveen als Chefcoach im Profibereich gearbeitet hatte, sah sich zunehmend heftiger Kritik ausgesetzt. Dem Vernehmen nach stießen sein als chaotisch empfundener Managementstil und sein Hang zu ständigen taktischen und personellen Wechseln (Tinkering) innerhalb der Mannschaft auf Unverständnis. Zudem soll es vermehrt zu Reibereien mit Führungsspielern gekommen sein. Auch Königstransfer Raheem Sterling, den van Persie im Winter noch persönlich nach Rotterdam gelockt hatte, konnte das Ruder spielerisch nicht herumreißen.

Dass der Daumen nun so schnell gesenkt wurde, hängt eng mit dem jüngsten Stühlerücken in der Teppichetage von Feyenoord zusammen. Nach dem Abgang des langjährigen CEOs Dennis te Kloese installierte der Klub mit dem neuen Geschäftsführer Robert Eenhoorn und dem Technischen Direktor Dévy Rigaux eine komplett neue sportliche Führung.