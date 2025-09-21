Feuerwerk vor der Pause – Lohbrügge überrollt Oststeinbek

Von Beginn an setzten die Gastgeber auf Tempo und Angriffslust. Innerhalb von elf Minuten stand es bereits 3:0, nach einer halben Stunde gar 4:0. „Wir haben heute in der ersten Halbzeit die Feuerwehr losgelegt, Oststeinbek praktisch überrannt und sind hochverdient in Führung gegangen“, erklärte Nikolic. Zwar kamen die Gäste per umstrittenem Handelfmeter durch Zazai zum Anschluss, doch noch vor der Pause stellte Bäker mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her. „Wir hätten früher vielleicht noch weiter nachgelegt, aber diesmal haben wir reifer agiert. In der zweiten Hälfte haben wir zwei Gänge zurückgeschaltet, das Spiel kontrolliert und hochverdient gewonnen. Letztes Jahr wären wir noch kopflos angelaufen – jetzt zeigt sich der Reifeprozess“, so der Lohbrügger Coach, der den Saisonstart trotz zehn Punkten aus sechs Spielen als ausbaufähig sieht: „Wir haben für das, was wir gespielt haben, zu wenig Punkte geholt.“

Auf der Gegenseite haderte OSV-Trainer Farid Shir mit dem Auftritt seines Teams. „Unsere Mannschaft hat heute nicht zu ihrem Spiel gefunden. Zu viele individuelle Fehler und unnötige Komplikationen verhinderten, dass wir unseren Matchplan umsetzen konnten“, bilanzierte er. Schon nach 20 Minuten habe das 0:4 den Spielverlauf deutlich widergespiegelt. „Es gelang uns nicht, die Energie und die positiven Ansätze der vergangenen Wochen auf den Platz zu bringen. Solche Spiele gehören leider dazu, wenn wenig funktioniert“, so Shir. Für ihn steht nun die Aufarbeitung im Vordergrund: „Wir dürfen diese Niederlage nicht einfach abhaken. Entscheidend ist, reifer und disziplinierter aufzutreten. Wir werden härter trainieren und fokussierter spielen, um unser Ziel, bis zum Ende der Hinrunde im oberen Tabellendrittel zu stehen, zu erreichen.“



VfL Lohbrügge – Oststeinbeker SV 5:1 (5:1)

VfL Lohbrügge: Lasse Thielen, Kadere Toni Sitou, Joshua-Daniel Czech (83. Simon-Manuel Adam), Tim Ewald, Can Ali Ildir (65. Shadrack Appiah Adarkwaah Hoffmann), Franklin Weber, Jannis Robert Pangalos (65. Eray Kaya), Max Ebmeyer (77. Benedict Rockson), Lisandro Raphael Segura Tewes, Pascal Bäker, Kerem-Ali Caliskan (83. Owusu Kofii Manu) - Trainer: Elvis Nikolic

Oststeinbeker SV: Dejan Lejic, Youness Ben Mustapha Sbou (75. Nizar Oussama), Revin Köksal (30. Jeff Laury Pierre), Kevin Lauppe, Ali Sam El-Mawla, Mustafa Zazai, Baran-Musa Kocuk, Ahmed Cevdet Ak (46. Maximilian Andre Kochsiek), Juan Chandel Hernandez Genao (46. Samuel Eleanya Zenker), Eclessias Akplaka (58. Diego-Sebastian Orazi-Santillan), Ron David Kwadwo Borgmann - Trainer: Martin Sobczyk - Trainer: Farid Shir

Schiedsrichter: Malte Gustafson

Tore: 1:0 Lisandro Raphael Segura Tewes (4.), 2:0 Pascal Bäker (6.), 3:0 Kadere Toni Sitou (11.), 4:0 Jannis Robert Pangalos (35.), 4:1 Mustafa Zazai (40. Foulelfmeter), 5:1 Pascal Bäker (45.+2)