Feuerwerk nach verfrühter Nacht Der SV Schleid schickt die SG Kyllburg/Badem/Gindorf nach fast einstündiger Halbzeitpause mit 7:0 nach Hause.

Eifel-Aufsteiger SV Schleid lässt sich derzeit von nichts aufhalten. Nicht einmal von einer defekten Flutlichtanlage. Nach einer fast einstündigen Halbzeitpause im Dunkeln brannten die Schützlinge von Trainer Weins oben auf der Höhe dann unter den wieder intakten Masten ein wahres Feuerwerk ab und schickten die SG Kyllburg mit 7:0 deutlich geschlagen nach Hause. Als Tabellendritter führen die Grün-Weißen nun die Liga hinter dem enteilten Duo aus Wittlich und Schweich Richtung Winterpause, während die Reiter-Elf am Rande der Abstiegszone mit erheblichen Problemen zu kämpfen hat.

Interview mit Schleids Trainer Taner Weins

Für die Gäste war ein „gebrauchter Abend“. Der Sekundenzeiger hatte sich noch keine drei Mal gedreht, da hatten sich die Blauen unter dem Druck der ersten Schleider Angriffswelle das Leder bereits selbst zum ersten Mal in die Maschen bugsiert. Die Spielgemeinschaft versuchte, Ordnung in die hinteren Reihen zu bekommen. Von Entlastung war in der ersten halben Stunde nicht viel zu spüren. Fast hätte Mannschaftskapitän Sebastian Ting kurz darauf Treffer Nummer zwei nachgelegt, doch sein Freistoß aus gut 18 Metern prallte vom linken Pfosten des von Simon Eppers mit viel Aufwand und Einsatz gehüteten Kastens wieder ins Feld zurück.