Feuerwehrmann für Nord-London: Igor Tudor übernimmt Tottenham Hotspur

– Foto: Getty Images

Die Verpflichtung folgt auf die Entlassung von Thomas Frank, der erst am vergangenen Mittwoch nach einer desaströsen Bilanz von nur zwei Siegen aus 17 Ligaspielen seinen Hut nehmen musste. Die Spurs, die mit großen Ambitionen in die Spielzeit gestartet waren, finden sich derzeit auf dem 16. Tabellenplatz der Premier League wieder – lediglich fünf Punkte trennen den Traditionsklub von der Abstiegszone.

Igor Tudor gilt in der Branche als „harter Hund“. Der ehemalige kroatische Nationalspieler und langjährige Profi von Juventus Turin hat sich als Trainer einen Namen gemacht, der Mannschaften durch taktische Disziplin und hohe Intensität schnell stabilisieren kann.

Zuletzt war Tudor selbst bei Juventus tätig, wurde dort jedoch im Oktober 2025 nach einer acht Spiele dauernden Sieglos-Serie beurlaubt. Dennoch sieht Tottenhams Sportdirektor Johan Lange in ihm den idealen Mann für die aktuelle Krise: „Igor bringt Klarheit, Intensität und die Erfahrung mit, in schwierigen Momenten sofortigen Einfluss zu nehmen“, so Lange in der offiziellen Pressemitteilung.