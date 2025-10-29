Stratmann, hier noch in Diensten für den SV BW Dingden. – Foto: Marcel Eichholz

Feuerwehrmann bis zum Winter: Stratmanns Comeback in Biemenhorst Oberliga Niederrhein: Die Neuigkeiten von der Trennung von Daniel Beine sind noch druckfrisch, da ist auch schon sein Nachfolger bekannt – wenngleich nur bis zum Winter. Mit Jürgen Stratmann schlägt ein alter Bekannter auf.

"Ich werde im nächsten Jahr eine schöpferische Pause einlegen", sagte Jürgen Stratmann, damals noch Trainer des SV BW Dingden vor knapp fünf Monaten gegenüber FuPa Niederrhein, wobei es ihm auch nicht an Angeboten mangelte. "Ich habe alles abgesagt, hatte auch relativ viele Anfragen, wenn ich ehrlich bin. Ich mache das aber jetzt schon seit 22 Jahren und möchte mal ein Jahr – wenn ich es schaffe – Luft holen. Und danach wieder angreifen." In Anbetracht des vorzeitigen Aus von Daniel Beine beim SV Biemenhorst verkürzt Stratmann nun jedoch sein Sabbatjahr. Er soll als befristeter Nachfolger seinem Ex-Klub zumindest bis zum Winter unter die Arme greifen.

Zunächst "nur" als Interimslösung geplant Ein langfristiges Engagement kommt jedoch nach derzeitigem Stand noch nicht in Frage: "Ich habe in der Rückrunde sechs Wochen, in denen ich nicht vor Ort sein kann. Ich kann diese Termine auch nicht umlegen. Daher kann ich auch nicht Trainer sein", erklärt Stratmann gegenüber dem Bocholter Borkener Volksblatt.

Beim ins Straucheln geratenen Oberliga-Schlusslicht soll Stratmann also zunächst für etwas Ruhe sorgen, sodass der Verein sich ohne Druck auf die Suche nach einem langfristigen Nachfolger machen kann. Nach zwei Siegen zu Saisonbeginn sah die Bilanz in Biemenhorst nämlich zuletzt außerordentlich mau ist. Jedes der vergangenen sechs Spiele ging verloren, teils musste das Team dabei auch deutliche Pleiten einstecken. Sven van den Berg, stellvertretender Vorsitzender, erhofft sich in Stratmann einen ruhigen Anker gefunden zu haben, der den SVB zunächst wieder in ruhige Fahrwasser befördert: "Seine Ausstrahlung und Ansprache bringen Klarheit und werden den Spielern in der verzwickten Situation Antrieb geben. Zudem hat Jürgen eine klare Fußball-Idee und das taktische Know-How, um die schwierige Situation zu bewältigen."

Auftakt gegen den Tabellenzweiten Sa., 25.10.2025, 17:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden BW Dingden SV Biemenhorst Biemenhorst 3 0 Abpfiff Zwischen 2017 und 2022 stand Stratmann bereits in Biemenhorst an der Seitenlinie, führte den Verein damals von der A- in die Bezirksliga und verpasste sogar nur knapp den Sprung in die Landesliga. Dort agierte er zuletzt mit dem SV BW Dingden, die inzwischen in der gleichen Liga mit Biemenhorst spielen und – wie es der Zufall will – mit dem 3:0-Sieg am vergangenen Wochenende das Ende von Beines Amtszeit besiegelten.

So., 02.11.2025, 15:15 Uhr SV Biemenhorst Biemenhorst SpVg Schonnebeck Schonnebeck 15:15 PUSH