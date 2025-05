Feuertaufe für Plattling - Heißer Dreikampf im Keller

Peter Gallmaier (Trainer SV Auerbach): "Nach dem kräftezehrenden Doppelspieltag, der leider unseren kleinen Kader nochmal ziemlich schrumpfen ließ, wollen wir trotzdem versuchen in Neßlbach guten Fußball zu spielen. Wir werden den obligatorischen Auswärtspunkt anstreben und schauen, für was es am Schluss reicht."

Markus Rainer (Trainer SV Haibach): "Unsere längste Auswärtsfahrt steht an und mit einem Gegner, der noch voll im Abstiegskampf steckt, wartet ein sehr hartes Spiel auf uns. Wir wollen nach zwei Niederlagen wieder in die Erfolgsspur finden. Personell können wir bis auf die Langzeitverletzten aus dem Vollen schöpfen.

Andreas Winter (Abteilungsleiter SV Kirchberg im Wald): "Der Punkt in Auerbach ist zu wenig und blickt man auf das Spiel zurück, wäre mehr drin gewesen. Die Zeichen stehen auf Relegation, die Herausforderung werden wir annehmen. Wir müssen aber gegen Haibach, einen schwierigen Gegner, nochmal alles geben und Perkam und Schwarzach auf Distanz halten. Das liegt jetzt noch in unserer Hand."

Michael Probst (Trainer 1. FC Viechtach): "Wir haben gegen Straubing unsere Siegesserie nicht fortsetzen können. Nach anfänglich guter erster Halbzeit waren wir in Hälfte zwei nach dem Gegentreffer zu ungeduldig und haben uns zu sehr auf Schiedsrichterentscheidungen konzentriert. In Folge dessen haben wir das Spiel komplett aus der Hand gegeben und absolut verdient mit 0:3 verloren. Am vorletzten Spieltag wollen wir wieder an unsere Heimstärke anknüpfen und gegen den SV Winzer drei Punkte mitnehmen."

Johann Lauerer (Spielertrainer SV Neuhausen/Offenberg): "Insgesamt spielen wir eine starke Rückrunde in einer Liga, in der jeder jeden schlagen kann. Damit können wir absolut zufrieden sein. Jetzt erwarten wir den Spitzenreiter zum großen Heimspiel-Finale der Saison und für einige Spieler wird es der letzte Auftritt in Neuhausen sein. Ich bin mir sicher, dass wir nochmal alles raushauen werden, um dieses letzte Heimspiel in positiver Erinnerung zu behalten. Wir werden alles daran setzen, um in unserem heimischen Stadion nochmal zu punkten."



Johannes Wittenzellner (Co-Spielertrainer SpVgg Plattling): "Mit den beiden Siegen am Doppelspieltag haben wir den richtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Nun erwartet uns mit Neuhausen eine äußerst anspruchsvolle Aufgabe. Sie verfügen über große Mentalität, individuelle Qualität und treten insbesondere zuhause sehr selbstbewusst und gefährlich auf. Drei Punkte werden nur möglich sein, wenn wir über 90 Minuten geschlossen auftreten und sowohl kämpferisch als auch spielerisch eine Top-Leistung abrufen. Ich bin überzeugt, dass die Mannschaft wieder als Einheit alles geben wird. Es ist jedoch auch entscheidend, dass wir unsere Stärken und spielerischen Akzente gezielt ausspielen, um erfolgreich zu sein."

Personalien: Luca Saller und Markus Bayer (Muskelverletzung) sowie Johannes Wittenzellner (Muskelverletzung) stehen auf der Ausfallliste.