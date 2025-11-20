Feuerecker will Achterbahnfahrt stoppen

Mit nur sieben Punkten aus 13 Partien und Platz zwölf drohte die SG Baldenau Hundheim vor dem letzten Spieltag in diesem Jahr auf einem der beiden Abstiegsplätze zu überwintern. Nach dem 3:0-Erfolg beim SV Blankenrath II verhinderte das Team von Trainer Max Feuerecker aber dieses Szenario.

„Es ist alles positiv gelaufen. Die Rote Karte für einen Blankenrather wegen einer Notbremse hat uns mehr Räume geboten, die wir im Verlauf des Spiels auch gut genutzt haben. Wir haben insbesondere nach dem 1:0 durch Guillermo Guerrero gut verteidigt und uns vor allem in der zweiten Halbzeit zahlreiche Chancen herausgespielt. Wir sind nach dem 2:0 durch einen Freistoß von Florian Zimmer gierig geblieben, hatten aber weiterhin Probleme mit der Chancenverwertung. Der Sieg ist verdient und hätte auch höher ausfallen können“, sagt der Coach der Vereinigten aus Hundheim, Hinzerath und Bischofsdhron im Rückblick.

