"Feuer und Flamme": WSV-Trainer Spies geht Mission Klassenerhalt an

Beim Wahlscheider SV ist dieser Tage viel los: Der Achtelfinaleinzug im Mittelrheinpokal mit dem Spiel gegen Viktoria Köln, der verkorkste Saisonstart in der Liga, der Rücktritt von Trainer Linus Werner und direkt darauf die Vorstellung des neuen Mannes an der Seitenlinie. Pascale Spies hat seit Beginn der Woche die Geschicke beim Bezirksligisten übernommen. "Man hat mich am Sonntagabend telefonisch kontaktiert, dass man mit mir gerne sprechen würde. Das haben wir am Montag getan. Ich war sofort Feuer und Flamme für die Aufgabe, weil es eine Riesenehre ist, in so einem Traditionsverein wie dem Wahlscheider SV die erste Mannschaft zu trainieren", betont der neue Chef an der Seitenlinie.
Der 34-Jährige ist vor der vergangenen Saison als Trainer der zweiten Mannschaft zum Wahlscheider SV gestoßen und überzeugte mit Platz vier in der Kreisliga B auf Anhieb. "Wir hatten eine tolle Kabinenstimmung, haben an jedem Fest teilgenommen, sind einfach eine total eingeschworene Truppe, die auch privat viel miteinander gemacht hat und haben versucht, die DNA des Vereins so gut wie es geht zu leben. Ich glaube, das ist den Verantwortlichen aufgefallen", sagt Spies, der in der Vergangenheit bereits die Reserve des SV Lohmar gecoacht hat.
Für die neue Aufgabe muss der neue Trainer das Kapitel Reserve und Kreisliga B logischerweise schließen. "Ich gucke natürlich auch mit einem kleinen weinenden Auge auf die zweite Mannschaft. Es war ein sehr emotionaler Abschied, wo tatsächlich die ein oder andere Träne geflossen ist. Aber jetzt freue ich mich auf diese herausfordernde, schöne Aufgabe", so Spies.
Um der Mannschaft möglichst schnell seinen Stempel aufzudrücken, zieht Spies einige Spieler aus der zweiten Mannschaft hoch. Auch, um die Verletzungen aufzufangen. Auf dem Platz geht es für den neuen Cheftrainer zunächst darum, die Grundtugenden wiederzufinden - Kampf, Einsatz, aber auch Spaß am Spiel. "Wir werden viel mit Spielformen arbeiten, um den Jungs die Spielfreude zurückzugeben. Wir müssen in kürzester Zeit schaffen, dass die Mannschaft wieder Selbstvertrauen bekommt und das Verteidigen vom Stürmer bis zum Torwart wieder in Fleisch und Blut übergeht. Das ist der erste Hebel, an dem wir ansetzen, um wieder eine positivere Grundstimmung reinzubekommen", erklärt Spies, der Vorgänger Linus Werner explizit seinen Respekt aussprach.
Aus der Kreisliga B in die Bezirksliga - und es geht direkt los. Eigentlich hätten Spies und seine neue Mannschaft gleich im Kreispokal rangemusst. Damit der neue Coach im Training aber gezielt an den neuen Abläufen trainieren kann, ist die Reserve des WSV am Donnerstag gegen den TSV Wolsdorf angetreten. So gilt der Fokus der prekären Lage in der Liga. "Wir setzen uns immer in Dreierblöcken Ziele. Das werde ich mit der Mannschaft besprechen. Und dann werden wir uns einfach reinhauen und das Beste geben. Wir wollen den Abstieg mit viel Kampf und Leidenschaft auf jeden Fall verhindern", betont Spies. Die erste Gelegenheit auf den ersten Dreier der Saison erhalten Spies und sein Team am Sonntag gegen den SC Volmershoven-Heidgen.
