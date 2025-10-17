Pascale Spies (r.) soll den Wahlscheider SV in der Bezirksliga halten. – Foto: Christoph Tiroux

"Feuer und Flamme": WSV-Trainer Spies geht Mission Klassenerhalt an Bezirksliga, Staffel 2: Nach dem Rücktritt von Trainer Linus Werner hat der Wahlscheider SV mit Pascale Spies einen neuen Cheftrainer präsentiert. Spies hat mit FuPa Mittelrhein darüber gesprochen, wie er von der Entscheidung erfahren hat und wie er das Team in der Bezirksliga halten will.

Beim Wahlscheider SV ist dieser Tage viel los: Der Achtelfinaleinzug im Mittelrheinpokal mit dem Spiel gegen Viktoria Köln, der verkorkste Saisonstart in der Liga, der Rücktritt von Trainer Linus Werner und direkt darauf die Vorstellung des neuen Mannes an der Seitenlinie. Pascale Spies hat seit Beginn der Woche die Geschicke beim Bezirksligisten übernommen. "Man hat mich am Sonntagabend telefonisch kontaktiert, dass man mit mir gerne sprechen würde. Das haben wir am Montag getan. Ich war sofort Feuer und Flamme für die Aufgabe, weil es eine Riesenehre ist, in so einem Traditionsverein wie dem Wahlscheider SV die erste Mannschaft zu trainieren", betont der neue Chef an der Seitenlinie.

Der 34-Jährige ist vor der vergangenen Saison als Trainer der zweiten Mannschaft zum Wahlscheider SV gestoßen und überzeugte mit Platz vier in der Kreisliga B auf Anhieb. "Wir hatten eine tolle Kabinenstimmung, haben an jedem Fest teilgenommen, sind einfach eine total eingeschworene Truppe, die auch privat viel miteinander gemacht hat und haben versucht, die DNA des Vereins so gut wie es geht zu leben. Ich glaube, das ist den Verantwortlichen aufgefallen", sagt Spies, der in der Vergangenheit bereits die Reserve des SV Lohmar gecoacht hat. >>> Das ist Pascale Spies

Für die neue Aufgabe muss der neue Trainer das Kapitel Reserve und Kreisliga B logischerweise schließen. "Ich gucke natürlich auch mit einem kleinen weinenden Auge auf die zweite Mannschaft. Es war ein sehr emotionaler Abschied, wo tatsächlich die ein oder andere Träne geflossen ist. Aber jetzt freue ich mich auf diese herausfordernde, schöne Aufgabe", so Spies. Der Plan von Pascale Spies für den Wahlscheider SV